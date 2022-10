Serie A: 4-1 no Estádio Cremonese, apenas o Nápoles na liderança – Sport

Simeone, Lozano e Oliveira, três dos suplentes de uma equipa muito densa, resolveram um complicado jogo em Cremona que se transforma em Guelida na final e sozinhos colocaram o Nápoles no topo da classificação num split (+2) que recolhe as recompensas merecidas do trabalho de Spalletti. (o recorde)

A Atalanta, de fato, parou diante da Udinese após um grande jogo que ressalta a qualidade de ambas as equipes. Benefício duplo dos jogadores de Bérgamo e a reação irritada do Friuliano que levou a uma virada de 13 pontos e confirmou que eles estão na área da Liga dos Campeões com todos os seus direitos. Gasperini ainda comemora 300 lugares em Bergamo, mais que Emiliano Mondonico.

esquecer Redes: na pt 26′ Politano (rig.), na rua 3′ Sobremesas. 30′ Simeone, 47′ Lozano, 49′ Oliveira. (Lidando)

Agora há muito tráfego nas primeiras praças: a um ponto da Atalanta estão Milão e Udinese, que a Lazio pode alcançar se vencer em Florença. Enquanto isso, a Roma ultrapassa ligeiramente o Lecce no adiamento das Olimpíadas e desaparece: o Giallorossi, que ainda marca com Smalling e Dybala, machucado por um pênalti da vitória, vai para -1 do campeão italiano AC Milan e, assim, em quinto lugar, superando temporariamente ” primos” Lazio, duas formações da zona de rebaixamento desembarcando na classe média. Monza continua sua corrida feliz com Palladino: sua terceira vitória consecutiva, que é muito legítima e nunca questionável, contra o Spezia em fase de declínio. Mais um embate entre os estáveis ​​é resolvido com um brilhante golo de Dia no final e Nicola festeja a fuga por pouco de Salernitana, enquanto Cioffi aguarda as decisões de Verona, que lutou bravamente e com um pouco de sorte. Mas são quatro nocautes consecutivos pela arma.O torneio continua sem vergonha e sem homenagear o Torino, que desperdiçou o improvável no primeiro tempo e acaba se recuperando, e de forma ousada, o Empoli avançou com um cabeceamento impressionante de Destro.

O estalo começa em Cremona com um travessão de Rahmani e outro de Zanimachia, mas o Napoli silenciosamente tece suas tramas e encontra um pênalti no limite, devido ao erro de Bianchetti em Kavara. Politano vira, Raspadori cria chances e os lombardos fazem o mesmo no rebote com os Dessers. Não se parece com o champanhe napolitano usual, mas o assento rico novamente faz a diferença. Simeone entra e cabeceia para um gol de três pontos após passe de Mario Roy. Em seguida, Lozano e Oliveira assumiram o contra-ataque, junto com Cavara e Di Lorenzo, para conquistar a vitória por 4 a 1. Os líderes permanecem sozinhos e fogem, Cremonese joga o jogo de sempre em bom nível, mas sem pontos.

Agência ANSA Os jogadores de Bergamo dominaram a partida com uma vantagem de 2-0, depois voltam e (The Chronicle) igualam Monza Spezia 2-0 (The Chronicle) e Salernitana – Verona 1-1 (The Chronicle) (ANSA)

Os torcedores da Dacia Arena mostram seu peito com orgulho, esta Udinese não é um meteoro, mas um time organizado, com grande personalidade e tenacidade impressionante. E ele mostra isso na prova mais difícil porque a Atalanta possuía a astúcia de seu treinador que tornou o time menos empolgante, mas mais pessimista. Um tiro de 60 metros do Koopmeister faz com que Muriel envie Lookman para uma vantagem na saída perdida de Silvestri. Então Muriel ingenuamente converte um pênalti marcado por Odoji. Parece que acabou, mas a Udinese coloca o turbo e encurrala a Atalanta. Após seis passes e três poles, o primeiro gol de Deulofeu, uma joia de cobrança de falta, Friulian acertou que empatou com Perez e tocou no trio.

Não há paz para Verona que continua rolando no fundo do córrego, à frente apenas de Cremonese e Sampdoria. Mas desta vez os canhões não tiveram sorte, pois acertaram na mata com Günther e Verdi, Piatek respondeu ao gol com Di Paoli, mas depois sofreu uma longa pressão de Salernitana, que arrebatou três pontos vitais com um gol soberbo de Dia. Nicola retoma sua carreira, pois a Chevy pode ser sua última vaga em Verona. Em vez disso, o técnico substituto, Palladino, trocou o Monza que, depois da Juventus e da Sampdoria, também bate o Spezia. Brianza joga com fluência, passa com remate para Carlos Augusto e depois dobra na luta com Pablo Mari. Galliani e Berlusconi bufaram: o sonho de permanecer na primeira divisão está começando a tomar forma. O Torino entra em campo com muita convicção: dois gols anulados em Miranchuk e Sanabria, pole vlasic, as grandes defesas de Vicario mostram um jogo de ida. Em seguida, Destro avança para o Empoli, e parece ser uma partida assombrada por granadas que eventualmente empata em um rebote com Lukic. Para o Torino é o primeiro ponto após três derrotas, mas as ambições iniciais eram outras.