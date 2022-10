Não só PSG, Qatar junta-se ao Sporting Braga

Não somente Paris Saint Germain. A Qatar Sports Investments – holding que controla o clube da capital francesa – ingressou no Sporting Clube de Braga Futebol (Sporting Braga) com uma participação minoritária. Em particular, a QSI adquiriu uma participação minoritária na empresa portuguesa, que anteriormente lhe pertencia. Olivedesportos.

Assim, o QSI adquiriu 21,67% do clube português da Primeira Divisão, estando a conclusão do negócio a concretizar-se nos próximos meses, sujeita a determinadas condições de fecho.

A Qatar Sports Investments é atualmente um dos grupos líderes no esporte global, mais conhecido por ser o proprietário do Paris Saint-Germain, mas também por criar o circuito profissional de padel. Primeiro-ministro BadilAlém de seus investimentos em outros setores esportivos.

Sob a liderança do QSI, o Paris Saint-Germain se transformou de um time principalmente doméstico no valor de € 70 milhões em uma empresa multi-esportiva global multibilionária, com os melhores times de futebol profissional masculino, feminino e juvenil e handebol mais uma vez. Judô e eSports. Ao mesmo tempo, o PSG se estabeleceu como uma marca líder de estilo de vida e uma das empresas mais conectadas e rastreadas digitalmente no mundo do esporte e do entretenimento.

Nasser Al-KhelaifiO presidente da Qatar Sports Investments Company disse:A Qatar Sports Investments se orgulha de investir em empresas e marcas esportivas líderes em todo o mundo, permitindo que alcancem todo o seu potencial. Portugal é um país fundado no futebol, com alguns dos adeptos mais apaixonados e um dos melhores sistemas de talentos do mundo. Braga é uma instituição portuguesa exemplar, com uma história orgulhosa, uma enorme ambição e uma reputação de excelência dentro e fora do campo“.

“Como investidor e parceiro, esperamos que o clube inove, cresça e se desenvolva ainda mais nas equipes masculina e feminina, no lado comercial e de marca, e em todas as comunidades e empresas que apoia, à medida que continua seu caminho ambicioso.Al-Khelaifi adicionado.

Antonio SalvadorO presidente do Sporting Braga disse:O SC Braga tem o prazer de receber a Qatar Sports Investments como investidora do nosso clube. Acreditamos que este é o contribuinte certo para acelerar nosso crescimento e expansão, ajudando-nos a realizar nosso potencial extraordinário. A experiência da Qatar Sports Investments será de imenso valor e nos ajudará a realizar nossos planos ambiciosos. É um grande dia para o nosso clube, os nossos adeptos e a nossa cidade, enquanto esperamos os muitos sucessos futuros do SC Braga“.