A decisão do Ato Federal da Federação (Fia) confirmou que gastos excessivos – Corriere.it

Limite de orçamento: decisão da FIA confirmou uma violação ‘menor’ de Verstappen, penalidades a serem determinadas posteriormente

A FIA anunciou as verificações do teto orçamentário relacionado às contas das equipes para a temporada 2021. Um dia depois de Verstappen vencer sua segunda Copa do Mundo no Japão. Estes são os primeiros relatórios desde que a regulamentação financeira entrou em vigor para equilibrar a concorrência no caminho certo. E alguém não os respeitou.

Ele passou Red Bull O teto de despesas da temporada passada que no máximo Verstappen conquistou o título na última corrida em Abu Dhabi em uma final polêmicacontra Lewis Hamilton. A equipe britânica cometeu uma dupla infração: a primeira é de natureza processual e a segunda é mais grave, ainda que seja classificada como uma “ultrapassagem menor”, ​​que é uma superação de menos de 5% do total de US$ 145 milhões. A revelação chegou dez meses após a façanha do holandês na última volta lançar uma sombra pesada. Porque a Red Bull é a única das 10 equipes da F1 que gastou mais do que era permitido. A equipa gerida por Christian Horner defendeu-se da seguinte forma: “Sabemos da ultrapassagem, estamos surpreendidos e desiludidos. Nosso anúncio para 2021 ficou abaixo do limite, por isso devemos estudar os documentos da FIA com atenção, pois acreditamos que gastamos menos do que o permitido e não mais. Há um processo em andamento com a FIA e avaliaremos o que precisa ser feito.”

As penalidades serão decididas posteriormente por um júri: vão de multa, repreensão, dedução de pontos no campeonato de construtores (ou pilotos), suspensão de uma ou mais corridas, redução do teto orçamentário para Próximo ano. Até as horas congelarem no túnel de vento para o próximo anoÉ nisso que os adversários estão apostando. Porque se alterar os resultados do Mundial de 2021 causar danos incalculáveis ​​à imagem da F1, é possível intervir no futuro. READ Gazzetta: Juventus, 7 milhões para "sim" para Vlahovic. a situação

Quais são os próximos passos? Um acordo semelhante ao Acordo de Fair Play Financeiro para o Futebol pode ser alcançadoEscreva um acordo chamado Aba (Acordo de violação aceitável) se a Red Bull reconhecer a violação. Caso contrário, o processo será julgado diretamente pelo Comitê de Ajuste de Custo Máximo, composto por especialistas nomeados pela Assembleia Geral da FIA.

concorrentes, Da Ferrari à Mercedes, à McLaren, eles pediram frases de modeloAté um milhão de pessoas a mais podem fazer a diferença no espaço da temporada, observou Binotto. “Se colocarmos 300.000-500.000 euros no carro, podemos ganhar o campeonato mundial”, disse Hamilton em Suzuka.

Para a Aston Martin, foi apenas uma violação processual, o mesmo para Williams, que já havia pago uma multa de US$ 25.000. As oito melhores equipes, incluindo a Ferrari, estão dentro dos critérios. Caso da Red Bull explodiu na véspera do GP de CingapuraMas a agitação continuou por meses. Desde o surgimento de novos regulamentos técnicos de impacto no solo que forçaram as equipes a desenvolver carros completamente diferentes de seus antecessores, com um compromisso de US$ 145 milhões por temporada.

Ferrari e Mercedes suspeitam que Red Bull se beneficiou de ultrapassagem em 2021 Ganhe uma vantagem para este torneio também Qual Max Verstappen venceu em Suzuka pelo menos quatro corridas. Golpes baixos, acusações e vazamentos da federação: Nas últimas semanas o ambiente da F1 foi repleto de polêmicas e rancores. Mas no final, os rumores foram confirmados pelo escrutínio da FIA. A Red Bull se defendeu falando sobre diferenças contábeis devido a diferentes interpretações do regulamento devido à alocação de pessoal. Mas ela tinha certeza de que apresentava as contas em ordem. Mas este não era o caso, e agora os oponentes estavam prontos para a guerra. READ Golden Boy, aqui está a lista dos 100 melhores

Mohammed bin Sulayem, o presidente da FIA que substituiu Jean Todt na FIA no final do ano passado, se viu correndo atrás de uma polêmica final de Abu Dhabi que prometia uma revolução nos procedimentos e sistemas de gestão. Michael Massey e outros personagens principais demitidos Mas os erros no controle da nova raça (atribuída a Freitas-Witch Tandem) persistiram. O ex-piloto de rali de Dubai, membro de uma família muito rica, encontra-se em uma grande encruzilhada: fechar o relacionamento com “preliminares” seria um golpe fatal para um dos pilares da organização, as finanças. Na F1 já em crise de credibilidade.