Roland Garros 2023, Copoli, Vavassori e Zipiri chegam à rodada decisiva das eliminatórias

Um novo dia para reuniões no arquivo Eliminatórias Roland Garros 2023relacionado a gravata masculina simples. Serão três italianos que vão disputar a chave principal do Grand Slam de Paris, que O sorteio está agendado para amanhã às 14h00. em volta Giulio Zippieri e Andrea Vavassori Baseado em Flávio Cobolli.

O canhoto local (nº 129 da classificação) foi derrotado por um placar 6-3 6-4 argentino Santiago Rodriguez bar (#243 ATP). Boa atuação de Zibieri, que enfrentará os portugueses na última rodada Frederico Ferreira Silva (nº 223 do mundo), competindo contra o belga Zizou Bergs (nº 131 da classificação) para 6-36-3.

A afirmação de Vavasuri também é clara. Os piemonteses, que também se destacaram durante o torneio Masters 1000 em Madri, derrotaram o austríaco com placares de 6-4, 6-1. Felipe Mesolik (nº 142 no ranking) e jogará contra o Chile Alegado Tabello (nº 152 ATP), vitorioso por 7-6(2) 7-6(4) contra o croata Gojo nasceu (#103 ATP). A Tabilo o havia eliminado na primeira rodada desta eliminatória Lucas Nardi.

A terceira vitória italiana da série foi assinada por Copoli (nº 159 do ranking): derrotou o romeno-eslovaco L 6-4, 6-4Okas Klein (nº 133 ATP) E depois de entrar no sorteio principal em Roma, Flavio jogará suas cartas para enfrentar o Al-Raed da porta principal com os franceses Laurent Locoli (nº 198 do mundo) que derrotou os japoneses Yusuke Watanuki (# 126 ATP), para 4-6 6-4 6-3.

Nada pode ser feito em vez de Matteo Gigante e Riccardo Bonadio: Nº 204 do mundo se rendeu à Argentina Facundo Bagnes (nº 124 ATP) com placar de 1-6, 6-3, 6-2, enquanto o outro italiano foi derrotado pelo dono, Jeffrey Blanco (nº 161 do mundo), 6-3 6-2.

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi