Silvio Berlusconi se classificará para a Série A? Quais filtros do Mediaset

também mediaset Poderia combinar o jogo para mim Direitos de transmissão de futebol. Uma partida considerada crucial para a Série A, que visa arrecadar € 1 bilhão: um valor ambicioso, considerando que o mercado de direitos televisivos está saturado há algum tempo, mas considerado essencial para a sustentação do futebol mundial. “Sabemos que os direitos são bastante ‘cobrados’ e, portanto, se fizermos ofertas, faremos de forma racional”, afirmou. Marco jordanianos.

O CFO da Mfe-Mediaset falou na teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre. “Não precisamos de futebol em nenhuma circunstância – enfatizou – podemos apoiar nosso negócio mesmo sem futebol e mantemos essa abordagem” oportunista “tanto na Itália quanto na Espanha”. Por enquanto, os direitos do Campeonato Italiano estão nas mãos de Dazn e Sky e é provável que assim continue, mesmo que o campeonato alimente a esperança da chegada de um novo jogador.

Nesse sentido, o nome Amazon foi mencionado, mas não há notícias no momento. Entretanto, a universidade publicou o concurso, que inclui 8 pacotes diferentes, cada um com um período de 3, 4 ou 5 anos. Em segundo plano fica o plano de contingência, constituído por um canal para a universidade. No entanto, o objetivo ainda é fazer o bilhão, com a primeira divisão pronta para fazer de tudo para que isso aconteça, mantendo assim todas as portas abertas.