O verão azul assinado por Rare Nantes Bologna parece não querer parar: quem 15 para 29 de agostona verdade, Mariam Marshtique continuará a usar o vermelho e o azul também no ano que vem, Ed Olímpia Cecinao histórico goleiro do RNB que recentemente se tornou Cess Romeparticipará em parceria com Seleção Sub 20 em Centro Federal em Avezzano que determinará os 13 atletas que, por ordem do Sr. mesquitas Gordurasvai voar para Portugal para disputar copa do mundo de coimbra entre 8 E 15 de setembro.

Outro grande alívio para toda a cidade de Bolonha: duas atletas, uma delas destinada a realidades emblemáticas como a UEFA Champions League, disputam um dos eventos de verão mais importantes do polo aquático feminino. Atletas portugueses vão participar no Mundial 2003 Adiante (classe Marchetti 04, Cessina 2006) e será mais uma oportunidade para a Itália tentar fazer bem e tentar repetir o pódio para o Setterosa sénior, terceiro no mundo para Copa do Mundo em Fukuokae baseado em Universidade Nacional Que invadiu na China uma commodityprata.

Esta é a primeira participação após meses de hiato de Marchetti, que jogou após o final “precoce” do campeonato com o rebaixamento do Rare Nantes Bologna em março. Semifinais do Campeonato Nacional Sub 20 em junho, então treine de forma independente nos meses de verão. “Ele é um estudante universitário Sempre uma boa experiência» Maria começa «É a possibilidade de crescimento, aperfeiçoamento e autocomparação com outras meninas. É sempre um prazer fazer parte desse grupo que se conhece há anos. Também estou entusiasmado com a nova época que espero que nos satisfaça bastante e reflita melhor o trabalho que tem sido feito nos treinos.».

Uma história diferente para Sesena, que este verão já esteve envolvido na importante nomeação de europeus menores de 17 anos de Manisa, Onde o jovem Ceterosa terminou em quarto após uma longa batalha com a Grécia. Uma verdadeira digressão para Cesena, que se juntará à equipa capitolina em setembro para se preparar para o novo Campeonato A1.

«Depois da medalha de madeira no final dos Campeonatos da Europa» Olympia diz «Foi uma grande experiência com uma equipa que mostrou saber trabalhar e sobretudo sofrer em conjunto. Os dois últimos jogos, a meia-final com a Hungria e a final com a Grécia, não foram jogos que reflectissem o nosso valor como grupo e não correram tão bem como esperávamos: teremos de valorizar a experiência que acumulámos à luz do próximo ano. Para a seleção sub-20, acho que seremos uma equipe muito competitiva, pois algumas meninas têm experiências importantes e tenho certeza que elas poderão nos guiar. Faremos o nosso melhor nesta temporada de Fellowship para chegar à World Series nas melhores condições possíveis».

Antes de serem anunciadas as convocações oficiais para a Copa do Mundo (na verdade, são 19 meninas chegando a Avezzano), a bebê Setterosa correrá treinamento conjunto em HungriaPara se apresentarem em Portugal nas melhores condições possíveis.

Lista de atletas convocados: as goleiras Ludovica Celona (Equipe Orizonte), Helga Santapaola (Brze Noto) e Olympia Cesena (Cesna) e as atrizes Daphne Bettini, Morena Leon, Aurora Luongo (Equipe Orizonte), Marta Misiti, Lavinia Babai. e Sofia Giustini (Sis Roma), Vittoria Santoro, Marta Giuffrida, Vittoria Sprozzi (Breze Swimming), Dorotea Spampinato, Paola Di Maria (Bogliasco 1951), Miriam Marchetti (Rare Nantes Bologna), Rebecca Bianchi (Como Swimming), Beatrice Cassara ( Antenore Plebiscito Padova), Emma di March (Pólo Aquático Trieste) e Benedetta Cabona (Pólo Aquático Rapallo).