Vôlei europeu, Itália 3 a 0 Romênia: boa apresentação da Azzurra na Arena de Verona. Egonu está no banco durante quase toda a partida

Em um ambiente incrívelArena VeronaEU’Itália do treinador David Mazzanti Comece da melhor formaeuropeu. Os azuis conquistaram Romênia Três sets a zero (placar 25-19, 25-19, 25-15) diante de 9.500 espectadores. A partida está sempre sob controle e conduzida com confiança do primeiro ao último ponto. Na nova equipe olhando para Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Não chame os senadores PusettiE Chirichila E Degenaro), Paula Igono Ele sai do banco e entra em campo no meio do primeiro set, apenas por alguns minutos. O oposto titular, na primeira edição, é Ekaterina AntropovaE Cidadão italiano por apenas quatro dias. As escolhas técnicas, nesta estreia europeia, compensam. Principalmente entrando em campo Alice De GradyQue segura a mão da seleção nos momentos decisivos do segundo e terceiro grupos. A Azzurri volta a campo na sexta e no sábado, em Monza, contra suíço E Bulgária.

Itália e Romênia, o primeiro grupo, 25-19

A Azzurri começou forte, dando ao primeiro tempo da partida um placar de 6-2. Just Antropova acumula os primeiros pontos para a seleção nacional. A Roménia, equipa de média baixa, tem dificuldades em encontrar soluções ofensivas e não aproveita três erros de serviço azuis. Com o passar dos minutos Cila E dinamarqueses Aumentou as rotações e empurrou a Itália para 10-16. O resultado com que Mazzanti manda Egonu a campo. O primeiro set terminou em 25-19, com o capitão Silas enterrando o decisivo.

Itália e Romênia Grupo B 25-19

No segundo set, vencido pela Itália por 25 a 19, a equipe de Mazzanti usou todos os recursos. Na primeira parte piadas Petrini e toques venenosos sob a rede pelos dinamarqueses. Na segunda parte do set, ele assumiu a cadeira você degradaque soma cinco pontos: Para o Megavolley o atacante também tem a honra de fazer o toque de bola que fecha o set.

Itália – Romênia, Grupo C 25-15

A Roménia domina a primeira parte do Grupo C com uma vantagem que oscila entre um e dois pontos. Mas sem dar a impressão de que você é capaz de se alongar. Azul sofre ataques Cadê? E ungoriano. A Itália desviou novamente com DeGrady, que fez um ás de 14 a 12, seu sétimo ponto na partida (Antropova 8, melhor). A Romênia já bateu na parede antes Nuakalor E bosioembalado por serviços Liubliana E deixe o terceiro grupo deslizar também. Que fecha em 25-15 graças à barra acertada por Enneh que mandou a bola para o parquet romeno. A Itália vence e a Arena di Verona dança graças a DJs tão loucos quanto os azuis.