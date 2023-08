Antonio José Livramento vestiu a camisa do Amatori por duas temporadas, na segunda metade da década de 70, e contribuiu decisivamente para a conquista da primeira Copa da Itália, em 1978. Destacando que os campeões portugueses eram agora o mais forte jogador de hóquei de todos os tempos. Também uma pesquisa excepcional realizada pelo historiador português Fernando Castro e publicada no perfil da história da pista de patinação e do hóquei, que o elegeu como o maior artilheiro de todos os tempos com a camisa da seleção nacional em competições oficiais. Castro considerou todos os jogadores que já vestiram a camisa da seleção pelo menos uma vez, num total de 4.626, desde a primeira edição da Copa do Mundo de 1936, e ao final da prorrogação compilou um ranking “de todos os tempos” dos bombardeiros. António José Livramento é o líder indiscutível, tendo em conta que Jamal marcou 399 golos na carreira com a camisola de Portugal, da qual foi capitão durante muito tempo.

O ex-4º jogador do Benfica, Amatori Lodi e do Sporting de Lisboa, que conquistou três títulos mundiais e sete europeus com o seu país, faleceu em 1999 com apenas 56 anos, mas continua a ser unanimemente o melhor jogador de hóquei da história. No pódio na estranha disposição, mas a uma distância astronômica, o outro português José Correa dos Santos com 301 gols e o espanhol Ramon Nog Udines com 280. Em quarto lugar com 274 gols está o holandês Robert Olthoff na Itália em Novara nos anos setenta do século passado, o melhor jogador italiano de todos os tempos é Pino Marzella, jogador mas também treinador do Amatori, que ocupa o 18º lugar na classificação com 171 gols. Algumas delas são bastante pesadas, como a que ele marcou na final da Copa do Mundo contra a Espanha a poucos segundos da sirene que deu o título à Itália de Massari. A “lenda” de Lodi Aldo Belli, que cantou mais de 1.300 vezes na sua carreira, teve uma relação difícil com a selecção nacional, e apesar de ter sido o grande campeão na vitória no Campeonato da Europa de 1990 em “Pala Castellotti”, é apenas 487º com 23 golos pelos azuis.

23 gols de Aldo Pelli com a camisa azul, enquanto o italiano Pino Marzella marcou 171 A extraordinária pesquisa de Castro nos dá a oportunidade de redescobrir os muitos heróis que passaram por Lodi ao longo de quase cinco décadas, alguns deixando boas lembranças e outros fugazes fantasias. São 74 os jogadores que vestiram camisolas amadoras, do Lodi Hockey Club, do Sporting 93 e do Ash desde os anos 1970 e representaram as suas selecções nacionais. Destes, 52 são italianos, 22 são estrangeiros e até 9 são goleiros. À lista devem acrescentar-se dois treinadores do Amatori, convocados para a selecção nacional ainda no activo. O que é ainda mais extraordinário é o número de gols que esses jogadores marcaram: impressionantes 2.234 gols.

Mas vamos começar por ordem a partir da época em que Lodi “descobriu” o hóquei graças ao HC e aos primeiros campeões, os irmãos Monza Maurizio Gelmini (2º arremessador azul de todos os tempos com 168 gols) e Aldo Gelmini (25 gols) junto com Ernesto Crotti (17 gols ), que veio do hóquei no gelo. Aqueles nos anos 70 e 80 são os anos do boom, então aqui estão os argentinos Raul Murrieta (23), Roberto Borini (8), Angelo Beltempo (4) e Miguel Belbruno (sem rumo) especialmente preto e branco com HC Praise. Depois estão praticamente todos os amadores que venceram a Coppa Italia 1978 e o Scudetto 1981 que chegaram à final da Copa dos Campeões de 1982. Além do campeão Antonio José Livramento, entre as seleções está o equilibrista Giulio Vona que marcou o recorde azul em 73 vezes, 126 no ranking “todos os tempos”. É seguido por Alessandro Barsi com 34, depois Tiziano Vacchini com 27, e a dupla de Aldo Belli e Antonio Vacchin com 23 cada. Muitos gols na seleção nacional, 19, também foram marcados por Tommaso Collamaria e em dois dígitos também encontramos Maurizio Reggi com 14 e Guido Calloni com 11; 8 gols de Fabio Rizzitelli e Sergio Franchi e “apenas” 3 gols de Giancarlo Fantozzi.

74 jogadores com aparições em suas seleções nacionais jogaram em Lodi A lista de Castro também inclui os goleiros Francesco Fontana e Oliviero Dalseri, que é o primeiro de Lodi a ser convocado para a seleção. Na segunda metade da década de 1980, Lodi voltou à moda com protagonistas amadores em copas europeias até o triunfo da Sears Cup em 1987 e a convocação de seus jogadores para as seleções nacionais. Os mais prolíficos são os campeões mundiais argentinos Carlos Correa com 68 gols e Jorge Alfredo Luz com 46 gols pela Alviceleste. Em Lodi, marcou muito pouco, mas com Portugal, Victor Rosado marcou 27 gols, pouco mais que Mario Valentin Rubio, também campeão mundial com a Argentina, que marcou 24 gols com a “camisa”. Apesar de ter quase 300 golos marcados em três épocas pelos Gilorusi e uma pelo HC, o português Antonio Miguel Rocha, assim como o amigo Pelé, também tem alguns “problemas” com a sua selecção, tanto que tem “apenas” 20º na classificação, naqueles Ao longo dos anos, o goleiro do Lodi, Roberto Sacco, também recebeu convite para o time azul.

A década seguinte, ainda que já tivesse sido rebaixada em setembro de 1989, também viu como herói o artilheiro italiano de todos os tempos em Lodi, 18º do mundo, Pino Marzella, autor dos 171 gols pelos azuis que deram à Itália o bicampeonato mundial títulos e o europeu. Mas os anos 90 ainda foram marcados pela capacidade do Amatori de lutar quase em igualdade de condições com os encouraçados italianos, mas apenas mais uma vez para vencer fora de campo, como evidenciado pela vitória na Taça das Taças em 1994. Obviamente, há quase todos campeões daquela viagem. Os artilheiros da seleção são dois irmãos: Alessandro Bertolucci (atual técnico da Azzurra) errou por pouco a marca de três dígitos, parando com 99 gols, mas ainda está entre os cem melhores do mundo (que são 72), enquanto Mirko Bertolucci segue com 74 pontos, e entre os campeões da época estão o campeão mundial e europeu Roberto Crudelli (39 gols pela Itália), o atual técnico Amatori e Wasquin Pierluigi Bresciani, também campeão mundial em 1996 e 31 vezes artilheiro.

9 goleiros: Fontana, Dalsiri, Baghi, Sacco, Parasocco, Copesti, Lucy, Verona e Grimalt. Lucio Maroni (9 vezes), Mauro Cinqueni (1 gol) e Massimo Nava do Lodi que comemorou um gol marcado na seleção. Seu irmão Danilo Nava ainda pode se orgulhar de aparecer em competições oficiais de azul. O saudoso Osvaldo Gonella completa a lista de internacionalistas, marcando 3 gols pela Argentina. Entre os campeões de Lodi naqueles anos estiveram também dois treinadores do Amatori, Franco Mora (3 golos pelos Azzurri, fora do banco tanto no ano do Scudetto em 1981 como no ano da Taça das Taças em 1994) e João Inocente. (também treinado pelo Nazionale), que usava azul como jogadores. Três goleiros completaram a lista: Alessandro Copesti, Federico Baggi e Livio Parascoco.

Após a falência do Amatori e do clube de hóquei em 1996, Lodi viveu a fase mais sombria da história do hóquei no início dos anos 2000. Mas aos poucos graças ao Roller, Sporting 93 (com regresso à A1 em 2004) e a partir de 2014 os Wasken Boys também estão de volta aos amarelos e vermelhos como grandes campeões. Que são os campeões do período mais vitorioso da história depois de algumas temporadas “vice-campeões”, onde conquistaram três campeonatos, a Taça de Itália, duas Supertaças e a Taça da Liga. Entre os muitos campeões, além dos 16 Mundiais e Europeus da Azzurra, a equipa amadora conta ainda com um argentino, um brasileiro, um angolano, um português e um espanhol. Apesar de, curiosamente, ser o único capaz de conquistar a Taça de Ouro de Itália, o espanhol Jordi Mendes ainda não jogou (ainda) pela sua seleção. Os dois atacantes da Seleção têm os nomes mais “estranhos”, são eles Alain Karam (marcou 117 gols pelo Brasil, tanto que ocupa o 50º lugar no ranking de todos os tempos) e João Bento (cuja carreira marcou 96 gols pelo Angola). Percorrendo a classificação encontramos os Azzurri ontem e hoje: Federico Ambrosio (65 gols), Massimo Tatarani (57), Giulio Cocco (54), Franco Polferini (49), Alessandro Verona (47), Andrea Malagoli (44), ex-jogador Giallorossi capitão Domenico Ilotsi (31), Francesco Compagno (21), Davide Gavioli (19), Leonardo Scuyo (19), Valerio Antiza (18), Sergio Vista (10), Elia Cinqueni (4) e Marco Motaran (3) como além dos goleiros Alberto Lusi e Mattia Verona. Os estrangeiros também são muitos: depois de Karam e Pinto, entre os artilheiros argentinos estão Mariano Velazquez (26 gols), Matias Platero (15) e Lucas Martinez (10), o espanhol Enrique Turner (10), o outro argentino Ariel Brescia. (6), Ariel Romero (4), Victor Bertrand, titular do Ash Lodi (4), Franco Platero (sem golos) e o português Luis Querido, que marcou uma vez com o seu país. Cristian Espinoza também marcou um gol com a camisa do Chile, campeão da temporada pelo HC Lodi.