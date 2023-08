Musetti foi eliminado por Medvedev, Sinner e Sonego AO VIVO em quadra

Cincinnati (EUA) – Lorenzo Musetti foi eliminado pelo número 3 do mundo Medvedev Sem poder entrar no jogo. Ele estará em campo em breve kafir Contra Lajović, a seguir sonego contra Fritz. entre as mulheres no campo Trevisan e Paolini. Siga-a direto algumas partidas…

19:20

Sonego Show: 3-1 contra o Fritz!

Que reviravolta de Turim: perdendo por 0 a 1 no primeiro jogo, Lorenzo venceu os três jogos seguintes e pressionou o americano.

19h14

Sinner lidera por 3 a 2 e empata com Sonego

Tirol do Sul vence a terceira partida contra Lajović. O jogador do Torino perde o primeiro set contra Fritz, mas imediatamente recupera o par.

19h04

A falta para a frente 2-1

O tirolês do sul perdeu no segundo game, mas compensou no terceiro, segurando o saque em 15.

18:57

Em breve Sonego também estará em campo

ATP nº 39 Torinese desafia o americano Fritz, nono jogador do mundo: O saldo é a favor do californiano de 25 anos, que lidera por 3 a 2 no confronto direto, mas as duas vitórias de Sonego aconteceram em argila.

18:51

A falta começa bem na partida: 1 a 0

O jogador do Tirol do Sul está fazendo um excelente jogo, tendo sofrido apenas 15 contra Lajovic.

18h46

O pecador desafia Lajovic: está tudo pronto

Tirol do Sul sacará primeiro na partida.

18h42

A expectativa do pecador está aumentando

Depois de seu triunfo no Masters 1000 em Toronto, o sul do Tirol quer continuar o sonho em seu 22º aniversário. E o obstáculo que deve ser superado, já que se apresentou pela primeira vez em Cincinnati, para se classificar para as oitavas de final, é o sérvio Dusan Lajovic, surpreendentemente eliminado na segunda fase pelo argentino Francisco Serundolo.

18h29

Medvedev elimina Musetti em dois sets

Russo encerra encontro com O placar é 6-3, 6-2. O tenista italiano, embora tenha começado a partida da melhor forma possível com um intervalo, não conseguiu dar continuidade ao seu jogo. Musetti sai na segunda rodada depois de derrotar Evans na primeira aparição de Cincinnati

18h25

Medvedev, outra pausa

O russo quebra o saque de Musetti novamente: agora ele pode sacar para a partida

18:22

Medvedev segue na frente: 4-2

Musetti se vê obrigado a correr atrás após perder a vez de servir o tenista russo também no segundo set: o russo lidera por quatro games a dois.

18h16

Musetti perde a vez no serviço

Medvedev aumenta seu ritmo quebrando o saque do tenista azul

18h14

Medvedev restaura o equilíbrio: 2-2

O russo venceu com facilidade a quarta partida do segundo set, sem dar muitas chances a Musetti

18h09

Musetti, ótima recuperação!

O tenista italiano anula três pontos no primeiro tempo e vence a partida, levando o placar para 2 a 1

18:03

Medvedev voltou imediatamente ao empate: 1-1

O russo vence facilmente o jogo ao segurar o saque

18h

Musetti vence na primeira metade do segundo set

Azul aproveita seu saque sem conceder um único ponto a Medvedev

17:56

Medvedev vence o primeiro set

O russo prevalece com uma pontuação de 6-3. O bom começo não foi ajudado por Musetti, que cedeu dois jogos ao adversário para sacar

17:53

Medvedev aumenta o ritmo: 5-3

O russo faz mais uma pausa ao quebrar o saque de Musetti: agora ele vai malhar o primeiro set

17h44

Medvedev segue na frente: 4-3

O russo melhora o saque e não concede nada a Musetti

17h41

Musetti mantém o ritmo: 3-3

O tenista italiano – depois de um jogo difícil – conseguiu manter o seu papel de serviço e liderar 3-3

17h30

Medvedev volta a assumir a liderança: 3-2

O russo mantém sua vez de rebatidas e lidera por 3-2. Até agora os dois tenistas deram um tempo cada um, a partida segue equilibrada

17:27

Musetti empatou em 2 a 2

Depois de um jogo bastante difícil, Lorenzo Musetti recuperou o equilíbrio: o russo Medvedev sacou

17:21

Medvedev continua servindo

O russo vencia por 2 a 1 no primeiro set na partida contra Lorenzo Musetti, que agora servirá

17h19

Contra Medvedev, ele quebrou: 1-1

O russo vence o segundo tempo sem conceder nada a Musetti

17h15

Musetti coloca o freio imediatamente!

Azul imediatamente quebra o saque de Medvedev e avança no primeiro set

17:05

A reunião está prestes a começar

Medvedev ganhou o lote e optou por servir

16h55

O difícil desafio para o italiano

Tenista de Carrara Lorenzo Musetti – nº 18 Ranking ATP – encontrou o russo Daniil Medvedev na segunda rodada do torneio de Cincinnati, Número 3 do ranking mundial.

16h50

Musetti, uma estreia vitoriosa

Na primeira rodada do torneio de Cincinnati, o tenista azul derrotou o britânico Daniel Evans em dois sets com um placar de 6-4, 6-3.

16h45

Musetti-Medvedev, apenas um precedente

Hoje é o segundo encontro entre o tenista de Carrara e seu colega russo. Os dois se enfrentaram apenas uma vez, recentemente: há uma semana, no Master 1000, no Canadá, Medvedev venceu em dois sets Com uma pontuação de 6-4, 6-4.

16h35

Musetti, Sinner e Sonego em Cincinnati: onde vê-los na TV

Musetti, Pecador e Sonego São os três Blues que entrarão em campo hoje no Segunda rodada do Torneio ATP de Cincinnati Será possível ver em Ele vive suas partidas… (Todos os detalhes)

