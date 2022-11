Série A: Verona – Juventus 0-1 ao vivo – Futebol

Serie A: Verona – Juventus 0-1 vai jogar no Estádio do Bentegodi Ele vive

Então fecha no meio da 14ª semana às 20h45 com Lazio Monza

60′ gol! Verona 0-1 Juventus! Moise Kean recebe a bola de Rabiot, se livra de Ceccherini e fura Montepo.

Marco de Bello comanda o encontro com a ajuda de Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. O quarto oficial é Giacomo Camploni. O casal Var foi formado por Marco Guida e Luigi Nasca. Massimiliano Allegri aposta no meio-campo para Fagioli, Locatelli e Rabiot com Cuadrado e Costi nas laterais. No espaço de ataque para Kane e Melek. Di Maria e Paredes largam do banco. Não disponível: Pogba, Vlahovic, Chiesa, Makeni, Di Siglio, Aki, Ealing Jr., Cayo Jorge. Salvatore Boquete alinha Kallon e Lasagna no ataque atrás de Djuric. Ilic, Lazovic, Veloso e Henry vão para o banco. Não disponível Magnani, Coppola, Hrustic, Piccoli, Faraoni, Cortinovis.

formações

Verona: Montipò – Dawidowicz, Hein, Ceccherini – Hongla, Terracciano, Sulemana, Doig – Kallon, Lasagna – Djuric. Disponível: Chiesa, Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Lazovic, Henry, Ilic, Gunter, Praszelik, De Paoli, Murillo, Tameze. Rebanhos de Salvatore Boschetti.

Juventus: Perrin – Danilo, Bonucci, Bremer – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Costek-Ken, Melek. Disponíveis: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Di Maria, Soulé. Pastor Massimiliano Allegri.

Milinkovic está de volta, a propriedade ainda está lá

Depois da grande alegria de vencer o clássico, a Lazio se prepara para voltar a campo na quinta-feira, no Olympique, contra o Monza. Sarri poderá contar novamente com Milinkovic: o sérvio, tendo cumprido a jornada de eliminação, recupera seu lugar na média; Ao lado dele estão Cataldi e Luis Alberto. A defesa foi bastante destacada, com o quarteto de Lazzari, Casal, Romagnoli e Maruzic a mostrar grande solidez frente à Roma. Por outro lado, Ciro Immobile, que – apesar da chamada ‘simbólica’ para o dérbi – ainda não se recuperou totalmente da lesão nos flexores, não estará presente no jogo.