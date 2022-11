França, a controvérsia do recall: Veretout e Ndombele têm algo a ver com isso

França, escolhas de Deschamps para a Copa do Mundo

Se a eliminatória não promete o impossível contra a Dinamarca, Austrália e Tunísia, as condições não são as ideais, não apenas em termos de uma longa lista de indisponíveis. De fato, a Copa do Mundo terá que ver em casa Mike Minnian e potenciais pilares do meio-campo Paul Pogba E a N’Golo Kanti, com os jogadores excluídos da lista de jogadores convidados por Deschamps para a seleção técnica. Poucas horas depois de formalizar a lista de 25 nomes para o Catar 2022, aliás, o técnico Bleus acabou na mira das críticas, principalmente das opções no nível Linha média.

“Meio-campista francês sem experiência”

O ‘L’Equipe’ concentrou sua atenção em particular nos cinco elementos escolhidos para o seu meio-campo, que dão vida a uma divisão que carece da experiência essencial para abrir caminho na Copa do Mundo, e ainda mais importante precisamente diante das ausências de Kanté e Pogba. Mesmo uma opção pouco convincente é focar nos quatro defensores e chamar os “experientes” Steve Mandanda para o cargo de deputado Loris. Em suma, apenas a decisão da reunião Olivier Giroud Os críticos que não entenderam a decisão de Deschamps de escolher “apenas” 25 jogadores, menos do que o permitido, concordam. Talvez não houvesse espaço para um item especializado como Tanguy Ndombélé O Napoli, que nunca teve muita sorte na seleção, mas certamente tem mais experiência internacional com clubes do que os jovens Matteo Guendouzi e os talentos do Real Madrid Eduardo Camavinga e Aurelien Chuamini. Entrevista por Franceinfo, Campeão Mundial 1998 Bixente Lizarazu Ele comentou sobre as escolhas feitas por seu amigo Deschamps, observando que “Chomini tem apenas 14 partidas, o mais experiente da divisão é Rabiot com trinta partidas. Pessoalmente, não estou preocupado com gol, defesa e ataque, mas no meio-campo vejo tão pouca experiência e temo que nossa sorte na Copa do Mundo dependa desse departamento.“.