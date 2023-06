Copa do Mundo Sub-20 Itália-Uruguai Placar 0-1: Derrota Azzurra – Corriere.it

Não é uma rejeição, nem é um passo atrás. O caminho está correto e as perspectivas estão lá. Chefe, Itália. Na noite em La Plata, os uruguaios estão mais fracos, melhor fisicamente e com mais vontade de fazer um jogo como este. A cinco minutos do fim, encontrou com firmeza o gol digno de seu primeiro Mundial Sub-20, depois de perder nas finais de 1997 e 2013. O último título juvenil azul continua a ser o Campeonato da Europa de Sub-21 de 2004, mas esta equipa pode sonhar alto. O Uruguai mereceu a vitória, liderado por mais de trinta mil torcedores que lotaram a Argentina. Buscou mais a vitória, foi mais persistente e astuto no ponto certo. O treinador Nunziata também o admitiu: “Eles foram melhores do que nós, foram melhores fisicamente”.

No entanto, a viagem Azzurrini deve ser enfatizada. Em junho passado, esta seleção nacional apenas parou nas meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-19, e agora deu mais um passo. Ele não é apenas Pavondi, o estreante mais jovem da história da seleção principal, que com uma cobrança de falta “estilo Diego” levou a Itália à final: Mancini certamente viu um remate de longe, como costuma acontecer. Ele precisa ficar mais forte, mas tem números para ficar especial. Desplanches também na plataforma de lançamento, o arqueiro loiro que cresceu em Milão e assiste Gigio Donnarumma, protagonista com algumas defesas marcantes, sempre disposto a ajudar a defesa com saídas altas. então Cassadyo meio-campista que lembra sua estrutura e movimentos Milinkovic, que foi vendido pela Inter de Milão no verão passado para o Chelsea por 15 milhões: Ele marcou sete gols nesta Copa do Mundo, e foi seu artilheiro. Por outro lado, esta não foi a final de Baldanzi, o jovem imaginário que marcou com o Empoli no torneio, chamando a atenção de Lazio, Milan e Napoli. Há tempo para crescer. READ Caio Jorge voltou ao Brasil? No seu lugar o português é outro muito mais forte

Primeira tentativa para o Chelsea

No estádio que leva o nome de Maradona, os ‘azzurri’ sofrem uma pressão sufocante da América do Sul. O estádio, em péssimo estado, não ajudou. Nunziata escolhe Pafundi em vez de Esposito, e só o talento da Udinese consegue tornar-se perigoso numa primeira parte muito dolorosa. O Uruguai tem mais quilos e centímetros, e tem menos dificuldade de se movimentar na grama que muitas vezes vira terra. A Itália tem a vantagem de se manter conectada e focada no jogo. Mas a diferença física é gritante.