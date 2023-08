Beto é banido do mercado e Brenner

Údine. Cativo do mercado, entre juntas perdidas e ofertas incompletas, mas também a problemas físicos BrennerEm abril passado, ele foi anunciado como herdeiro de seu cargo na Udinese.

Este é o controle que ele ainda consegue manter em Friuli, para alegria dos torcedores Norberto Betoa ponta de lança do ataque alvinegro que o clube pensa retirar do mercado de “balcão” por sua própria vontade, depois de ter ficado à mostra durante todo o verão, e certamente não na prateleira de artigos à venda.

Porque mesmo que o português de 25 anos tenha sido libertado da cláusula de rescisão de 35 milhões de euros que carregava como lastro desde meados de julho, a Udinese na verdade nunca baixou o preço com a intenção de vender os 21 milhões de ‘9’ gols marcados em suas duas primeiras temporadas na Itália.

Gino PozzoNa verdade, Beto é um atacante negociável que vale 35 milhões, um valor que ainda não foi descartado no cartão visto por Milan, Inter e Napoli no verão.

Estas são, de momento, as juntas de mercado que faltam para a venda dos portugueses, que são vigiadas especialmente em Nápoles.

Na verdade, juram por aí que Beto será a primeira escolha em caso de não renovação (Faraônico) Victor Osimhenque, entre outras coisas, ainda aguarda ser anunciado.

Na época em Milão, Beto entrou nas urnas de Milão e, sobretudo, nas urnas do Inter que então compareceu Marko ArnautovicEnquanto o Everton, da Inglaterra, que em 31 de janeiro tentou uma oferta de £ 25 milhões mais bônus, não aumentou sua oferta, contentando-se com uma tímida pesquisa de verão.

Diante dessa situação, Gino Pozzo considerará seriamente a ideia de retirar Beto do mercado de transferências poucos dias antes do prazo final de 1º de setembro, independentemente de o fazer ou não. Lazar Samardzic.

Será uma decisão que deixará alguém feliz Andrea Sutil“zangado” com o mercado, mas também confrontado com um bom número de problemas de natureza técnica, entre os quais o momento da recuperação do Brenner também tem alguma importância.

Aqui precisamos nos concentrar no atacante brasileiro de 23 anos, que sofreu uma distensão muscular no dia 12 de agosto, o que o deixará fora de ação pelo menos até meados de outubro, com possibilidade de retorno dentro de um mês e meio. , aquilo é. Com o Lecce em Friuli no dia 22 de outubro, após a segunda parada das seleções.

Tudo culpa da lesão que sofreu no teste com o Pro Gorizia no último dia 12 de agosto, quando Brenner parou aos 38 minutos do primeiro tempo, treze minutos depois de ter marcado seu primeiro gol pela Juventus em um amistoso, entre outras coisas. dos poucos jogadores a disputar a partida. Os preparativos, já que o ex-Cincinnati, em quem Gino Pozzo investiu US$ 9,5 milhões em abril, acabava de voltar depois de superar outros problemas musculares que sofreu na aposentadoria, e depois de dois meses, entre maio e julho, para se recuperar de uma pancada forte, torceu o tornozelo em seu último jogo.Na Liga Americana, ele o recebeu no dia 7 de maio, após marcar 27 gols e 7 assistências em 73 jogos que disputou desde fevereiro de 2021.

Todos os números que fizeram Brenner investir no pós-Beto, aos olhos da família Pozos.