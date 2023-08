Continue trabalhando sob pressão

o primeiro Juventus O que vimos contra a Udinese mostrou novos aspectos. “Queremos jogar um futebol moderno baseado na pressão. Estamos trabalhando em novas táticas com Magnanelli amá-los” – disse Federico Chiesa no final da partida. Palavras que também foram respondidas por alegre : Para fazer isso, os atacantes devem fugir. .

Os Bianconeri jogaram bem durante todo o primeiro tempo a pressão Desenvolveram novas ideias, como a que prevê Cambiasso chegando ao meio da praça em construção. Um site dinâmico que tirou os friulianos da rede e deu mais liberdade a Chiesa.

Juventus, relatório de treino

Função, aquela que continua ganhando a bola para o alto. O que parece ser o número da Juve 2023/24. Ainda no treino de quarta-feira antes do jogo de domingo contra o Bologna, Allegri pediu aos seus jogadores que pressionassem. Aqui está o relatório do clube após o treino: “lá Juventus Ela voltou à quadra esta manhã após o treino de ontem à tarde – terça-feira, 22 de agosto de 2023 – para o Sessão dupla do trabalho. Aproxima-se o próximo jogo da Série A, que verá a estreia dos Bianconeri no Allianz Stadium. Domingo, 27 de agosto contra o Bolonha. Comece às 18h30. Passemos ao trabalho que a equipe fez hoje: este trabalho manhã Grupo A jogado Series para partidasa Campeonato de Mini-Equipes Então um Um jogo sob pressãoenquanto em tarde O foco mudou para clube de esportesFocar em poder”.