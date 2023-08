Valentini, o argentino querido pela Fiorentina

O defesa-central, de 22 anos, canhoto, joga no Boca Juniors e tem uma cláusula de rescisão de 9,3 milhões de euros. Ele também tem passaporte italiano

lá florentino Procuro um zagueiro central. Ele tem três características: deve ser canhoto, acostumado a jogar em linha de quatro homens e enquadrar-se na categoria sub-25. Nicola ValentiniVinte e dois anos, argentino, professor boca Juniors. Pesquisado e promovido por Bourdissoque começou a segui-lo quando ele ainda jogava por empréstimopeneiras.

Características – Artilheiro puro, progressão rápida, 84m, pesa 79kg e atua no meio-campo esquerdo: Em janeiro retornou ao Boca Juniors. Ele tem raízes italianas, já possui duplo passaporte e pode ser registrado como membro da comunidade. A Fiorentina está considerando esse processo. Ele conhece a realidade do mercado argentino. Lucas se certificou BeltránOs melhores talentos que existem Rio da Prata Depois das ações de Julian Álvarez para Cidade de Manchester e Enzo Fernández (Voei antes da hora Benfica E então para Chelsea). Seu contrato termina em 31 de dezembro de 2024, ele veste a camisa 15 e se recusou a renovar. Uma cláusula pode permitir que ele saia. Dez milhões de dólares, 9,3 milhões de euros. Fiorentina pede desconto e Valentini pressiona por mudança Itália. Vinte e quatro partidas e um gol no Boca, ele agora treina Jorge Almirón: registro contraindependente. Também foi avaliado Taça Libertadores.