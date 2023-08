Inter Sanchez: números e detalhes do grande retorno um ano após a separação dos 7 milhões | primeira página

Joaquín Correa Realmente está a um passo da despedida do Inter da tendência Olímpico de Marselha (Leia aqui a fórmula e detalhesSurpreendentemente, os nerazzurri estão prontos para receber de volta Alexis Sanchez, que passou o último ano no clube francês, terminando com 35 partidas e 14 gols na Ligue 1 antes de permanecer livre. Volte quase como o filho pródigo, que apaga A terrível separação que aconteceu há apenas um ano Quando o clube nerazzurri conduziu negociações muito difíceis para liberá-lo e liberá-lo para um novo clube.



Bônus de 7 milhões – Parece que está ficando velho, mas foi apenas em 8 de agosto de 2023 que a despedida de Sanchez do Inter se tornou oficial. O anúncio ocorreu após uma semana de negociações com seu agente Felicevic e um salário líquido de 7 milhões de euros (10 brutos com o decreto de crescimento sendo objeto de negociação), o que foi igualmente importante para o desejo do chileno de se sentir protagonista. No final, foi alcançado um acordo de libertação com um incentivo de 7 milhões de euros para a saída e com Sanchez a resolver uma discussão fiscal com o Estado italiano sem envolver o clube. números de retorno – Em Marselha, Sanchez assinou contrato de um ano mais um contrato opcional de um ano 3 milhões de euros por ano, contrato que expirou a 30 de junho e que hoje faz do antigo jogador da Udinese um agente livre de luxo. E sem ter que pagar o custo da sua reserva, o Inter está agora pronto para recebê-lo de volta ao Benitena, mas não nas condições que existiam há um ano, mas sim Para o mesmo valor recebido na França. Quando a transferência de Correa for oficializada, Sanchez viajará à Itália para consultas médicas regulares e para a assinatura do contrato anual.