Sabalenka, camarada Konstantin Koltsov morreu: ele cometeu suicídio

Konstantin Koltsov, parceiro da tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, morreu aos 42 anos. Koltsov, um ex-jogador de hóquei no gelo que jogou na NHL pelo Pittsburgh Penguins, tem sido uma presença regular para apoiar Sabalenka em torneios.

Ele estava em Miami quando morreu. O Departamento de Polícia de Miami-Dade disse em um comunicado: “De acordo com os investigadores, na segunda-feira, 18 de março de 2024, aproximadamente às 12h39, a Polícia e o Corpo de Bombeiros de Bal Harbour foram enviados para o St. Regis Bal Harbour Resort. Um departamento de homicídios respondeu. O Departamento de Polícia de Miami-Dade assumiu a investigação do homicídio.“Claro suicídio.” Escrito pelo Sr. Konstantin Koltsov.”O número dois do mundo no tênis feminino frequentemente menciona Koltsov nas redes sociais em fotos e mensagens.

A morte de Koltsov foi anunciada pelo time russo de hóquei no gelo Salavat Yulaev Ufa, onde Koltsov era assistente técnico. Um comunicado no site do clube dizia: “É com grande tristeza que informamos a morte do treinador de Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov. Ele era uma pessoa forte e alegre, amada e respeitada pelos jogadores, colegas e torcedores”. “Konstantin Evgenievich entrou para sempre na história do nosso clube. Koltsov venceu o Campeonato Russo e a Copa Gagarin como parte de Salavat Yulaev e fez um excelente trabalho na comissão técnica do time. O Salavat Yulaev Hockey Club expressa suas condolências à família e amigos de Konstantin Evgenievich Koltsov.”

Koltsov representou a Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 e 2010 e também atuou como técnico da seleção nacional. “A Federação Bielorrussa de Hóquei expressa suas mais profundas condolências à família, amigos e a todos que conheceram e trabalharam com Konstantin Evgenievich”, disse um comunicado no site da federação. Os Pittsburgh Penguins também prestaram homenagem, dizendo em um comunicado em seu site: “Os Penguins estendem suas mais profundas condolências à família e amigos do ex-atacante dos Penguins, Konstantin Koltsov. O nativo da Bielo-Rússia foi escolhido no primeiro turno dos Penguins em 1999. draft e esteve com o time de 2003 a 2006, disputando 144 partidas.” Jogo da National Hockey League.

As fotos mostraram uma homenagem a Koltsov fora da Arena Ufa, tirada por torcedores de Salavat Yulaev. Sabalenka, que conquistou seu segundo título de Grand Slam no Aberto da Austrália em janeiro, está em Miami e deve disputar sua primeira partida no Aberto de Miami ainda esta semana, embora sua participação esteja agora em dúvida. Esta é a segunda tragédia que se abate sobre o bielorrusso de 25 anos, cujo pai, Sergei, também ex-jogador de hóquei no gelo, morreu em 2019, aos 43 anos. A vitória de Sabalenka no Aberto da Austrália realizou o sonho que ela compartilhava com seu pai de ganhar dois títulos de Grand Slam aos 25 anos. “Foi muito importante”, disse ela, falando em Melbourne. “Foi obviamente minha maior motivação, ele era meu tudo.” ”