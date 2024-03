Informações, horários e TV ao vivo na Sky e TV8

Os campeões de MotoGP, Moto2 e Moto3 estão prontos para a batalha em Portimão na segunda etapa de uma longa temporada: Aqui estão as informações e horários Grande Prémio de Portugal de MotoGP de 2024.

Depois da festa de Lucille, apenas uma semana de folga para os pilotos de MotoGP. MotoGP, Moto2 e Moto3 voltam à acção este fim-de-semana em Portimão, em Potugaloo, para a segunda prova da temporada.. Nós olhamos para os heróis, Bagnaya Ele chega até nós como líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, graças às suas vitórias em corridas e aos Sprint Points, dois pontos à frente de Binder e três à frente de Martin. Ducati, apesar da distância total, sofreu com tagarelice no Catar, etapa em Portugal será importante para entender se é um fenômeno congênito nas GP24s Ou mais relacionado às condições ambientais.

Alonso López Em Boscoscuro é o líder interino em Moto2Graças à vitória de Lucille, o mesmo se aplica a… David Alonso (CFMOTO/KTM) em Moto3. Se os valores em campo começam a aparecer na classe de menor deslocamento, o mesmo não se pode dizer da classe média onde a mudança para a Pirelli trouxe um pouco de caos. Quem acompanha o Campeonato Mundial de Superbike sabe que com pneus P-longos é sempre melhor apostar na opção mais macia, e foi o caso de Losail, onde os poucos que largaram com pneus macios foram recompensados ​​com um pódio.

Planeamento – Autódromo Internacional do Algarve

Grande Prémio de Portugal 2024: informações do Autódromo Internacional do Algarve

Medidas do distrito de Portimão 4.658 metros em configuração motocicleta em qualquer Turno 5 – Torre VIP esperado, resultando em mais torção devido ao estresse característico na ponta do tendão. Existem 15 curvas, 9 das quais são para a mão direita. O rápido também aponta para a direita A última curva, Ghalib Nome oficial, é tudo uma ladeira que leva até Reta principal de 969 metros. o Altos e baixos constantes que caracteriza este caminho É difícil para os pilotos calibrar a frenagemcom o risco de acesso prolongado descida, atingindo uma inclinação máxima de 12%Ou freando muito cedo Para cima, com inclinações de 6%. Não esqueçamos a inclinação ocasional de até 8% em alguns locais.

Este é de Portimão Uma pista muito especialqual Destaca as habilidades de condução dos pilotos Forçado a Aproveite ao máximo o seuGiroscópio internodisse Stonerpara descarregar a máxima força de condução e frenagem no asfalto.

Programações de TV para o Grande Prêmio de Motociclismo do Catar de 2024

O GP será transmitido em Transmissão ao vivo exclusiva de Sky Sports MotoGP (Canal 208), com TV8 Que será transmitido em vez disso Corridas de domingo adiadas. Em vez disso, será transmitido claramente paraE qualificação além do MotoGP SprintNovamente via TV8. Os pilotos de MotoE também estiveram presentes na pista, fazendo a sua estreia sazonal.

Abaixo está a programação completa.

Sexta-feira, 22 de março de 2024

09h30 Testes Oficiais 1 MotoE | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

10h00 Treino Livre de Moto3 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

10,50 Treinamento Gratuito de Moto2 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

11h45 Treinamento Gratuito de Motocicleta 1 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

13h35 Testes Oficiais 2 MotoE | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

14h15 Testes Oficiais 1 Moto3 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

15h05 Testes Oficiais 1 Moto2 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

16h00 Testes oficiais de motos | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

18:00 Qualificatórias de motocicletas | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

Sábado, 23 Março de 2024

09:40 Testes Oficiais 2 Moto3 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

10.25 Testes Oficiais de Moto2 2 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

11.10 Treinamento Gratuito de Motocicleta 2 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

11h50 Qualificatórias de motocicletas | Ao vivo na TV8 e também no Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

13h15 MotoE Corrida 1 (7 voltas) | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

13h50, qualificação de Moto3 | Ao vivo na TV8 e também no Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

14h45, qualificação de Moto2 | Ao vivo na TV8 e também no Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

16h00 Corrida de motos – 12 rolos | Ao vivo na TV8 e também no Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

17h10 Moto E2 (7 voltas) | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

Domingo, 24 Março de 2024

10h40 Aquecimento de moto | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

12h00 Corrida de Moto 3 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

13h15 Corrida de Moto2 | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass

15h00 Corrida de autódromo | Ao vivo na Sky Sport MotoGP/NOW TV/MotoGP Videopass