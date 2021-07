Calendário das Olimpíadas de Tóquio: programa de 30 de julho. Os italianos na corrida e horários são imperdíveis na TV

Esta noite começa o programa Athletics Queen. Ele começa aos 2,15 com as qualificações de salto em altura: está o aguardado Gianmarco Tamberi. E às 13h30 as primeiras medalhas: um encontro com 10.000 e com o nosso Crippa. No entanto, os primeiros jogadores azzurri a competir hoje em Tóquio serão os jogadores de golfe: à meia-noite e meia, a segunda rodada começa com Migliozzi e Paratur. Destacam-se também as provas das equipes de vôlei de praia e esgrima, as semifinais de canoa com Di Gennaro, as oitavas de final em Arco com Poari. Às 13h40, Paltrinieri retorna à piscina após sua brilhante medalha de prata: esquenta no estilo livre de 1500.