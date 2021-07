Confirmação: Pedidos Allegri. Juventus “atenta” no mercado. Plantas e a ação de “Paratichi”: o desconforto está aumentando. Dúvida sobre o mistério de Ronaldo e Pjanic. Serie A, é o calendário “Chance” ou o calendário “Calen Dado”?

Aqui estamos nós de novo: a equipe está isolada. Duas crianças com menos de 23 anos foram infectadas. Esperamos boa sorte.

Vamos conversar sobre o mercado? A senha é “vigilância”. Uma maneira elegante de dizer qual dinheiro você investe é relativa. Pjaca foi para Turim: um empréstimo com direito de resgate. empréstimo como? gratuitamente?

No lado esquerdo, a Juventus deve ter Pellegrini. Talvez esteja ferido por não ter sido visto com Cesena. A lista de iniciantes: Rugani, Di Chiglio, Ramsay e possivelmente Pellegrini. Ou talvez não fosse De Sciglio: ele é um homem de Allegri. Depois Federico Bernardeschi. Já vendeu sem o seu conhecimento cerca de vinte vezes. Não diga a Raiola. Depois, há os jovens: aqueles que chegaram atrasados ​​e que foram justamente punidos por Allegri. Eles explicam que “jogaram” pela Juventus. longe de Torino. Afinal, sabe-se (Fantantonio-Think): Quartel da Juventus. Mesmo que fosse nas últimas duas temporadas, ele não teria dito.

Agora vamos voltar às métricas conhecidas. Max Allegri foi claro na conferência de apresentação, quase silencioso (além do “informe-se” daquele Corriere dello Sport) chefe Andrea Agnelli. Max disse que seu homem seria Paulo Dybala. Ronaldo às vezes pode estar no banco. Que Chiellini seria o capitão e Dybala seu vice. E se Bonucci realmente quisesse uma bandana, ele teria que “comprá-la”. Por ter “traído” com a mudança para o Milão, a antiguidade foi revogada. Quem espera mais gols tanto do Rabiot quanto do Texas. Que a Champions League é um desejo, assim como o Scudetto é a prioridade habitual. Mas os favoritos foram os que venceram na temporada passada. Para os torcedores do Inter, algo deu errado, mas objetivamente falando, a Juventus terminou em quarto lugar no ano passado (pelo boné quebrado), campeã italiana do Inter. Max disse que você ganha na defesa. E que vitórias são melhores do que um bom jogo.

Alguém teve uma dúvida: ele ordena. Quem já indicou quem vai cumprir os pênaltis. Dybala à direita, Pjanic à esquerda (se voltar) e Ronaldo de longe. Claro?

Demiral também está entre os iniciantes. A Juventus está pedindo entre 35-40 milhões, mas ninguém fez uma oferta real ainda. Enquanto isso, no tema das defesas centrais, cresce o aborrecimento com o trabalho de Barracci: que Romero, contrabandeado para Bérgamo por um pedaço de pão, agora é de 60 milhões. E o Tottenham (de Paratici) pode fazer fortunas (econômicas) de Atalanta. Frappa? La Atalanta, ele foi para Verona. Por falar em Verona: A fila de pretendentes aos jogadores do Chievo está cada vez mais longa. Eventos bem conhecidos o afastaram. Veneti está zangado como macacos: eles exigiram os bônus de golo nos últimos anos das séries A, B e C, argumentando que suas ofensas são as mesmas de todo o mundo do futebol. A Juventus vai enfrentar o jovem Vignato, mas o Inter também vai estar atento. A Juventus está a um passo (seria melhor nas condições) do que Caio Jorge, o brasileiro de 19 anos que se libertou em dezembro e que se parece com Firmino. Mas a Juventus estava preparando o prato rico no meio-campo. Com Locatelli (Carnevale acertadamente assume os interesses de Sassuolo, mas as negociações vacilam) e com Pjanic. Agora, com todo o respeito a Miralem: Por que ele se sentou no banco mais do que qualquer outra coisa em Barcelona? O mistério continua a ser Ronaldo, que parece inclinado a dar os 31 milhões de euros que os portugueses arrecadam à Juventus. Assim como ninguém parece estar disposto a dar à Juventus os 30 milhões que Madama esperava para receber um cartão Cr7. Dito isto, o grande problema seria se Cristiano desmaiasse: Quem marcou 36 golos na temporada? Não é Gabriel Jesus quem, em caso de saída de Ronaldo, é creditado como um potencial substituto.

Vamos falar sobre o presidente federal. Quem parece ter desistido das promessas de reformar as ligas: em particular, reduzir o número de empresas participantes na Série A. Ainda parece “não ser o momento certo”. Eu já ouvi. O relógio Gravina nem foi atualizado para o profissionalismo das meninas. Em seguida, o talentoso Aurora Galli (o primeiro jogador italiano a fazê-lo) deu as boas-vindas à Juventus ao ingressar no Everton, na Inglaterra. Onde os jogadores de futebol já se divertem profissionalmente há algum tempo. AH: Você olhou para o calendário? Você acha que é a produção de “The Case”? lance os dados?

Eu tenho um dado “especial”. Você os joga e sempre sai um duplo seis. Comprei em Londres na Portobello. Eles eram um trapaceiro.