Jogos Olímpicos de Tóquio: Djokovic vence Zverev

A surpresa obviamente amortece a bravura do adversário, pois o alemão é o número 6 do mundo e joga um grande torneio, mas afeta a maneira como ele amadureceu: depois de dominar o primeiro set graças à habilidade habitual de encontrar cantos e obrigar o alemão a mover-se para o lado e assim neutralizar o perigo Nol se viu 3-2 à frente com também uma pausa no segundo e parecia estar no piloto automático para a final. Mas no jogo seguinte ele deu seu saque pela primeira vez até zero com um forehand amplo e um chute na rede e a partir daquele momento ele basicamente desapareceu do campo: uma baixa porcentagem dos primeiros jogos, saindo da linha de base, sentindo uma nítida falta de energias mentais em vez de físicas. É verdade que Zverev subiu muito, finalmente conseguindo pontos fáceis no saque e aumentando drasticamente sua agressividade nos rebotes, acabando por conseguir 30 vencedores, 17 deles com forehand, mas ela parece uma máquina perfeita como Djocker. Ele ainda fez 10 das últimas 11 partidas da partida. Agora, após a final da medalha de bronze das 8 da manhã de domingo na Itália contra Carino Busta, vá para o Aberto dos Estados Unidos, faltando um slam para completar a já bem sucedida façanha de Badge e Laver (duas vezes), enquanto Zverev jogará pelo ouro contra Khachanov (dois em dois ex) no replay da final russo-germânica de 2000, quando Kafelnikov venceu Haas.