Andebol Benevento, Fernandez Carvalho é o novo treinador | NTR24.TV

Ruy Manuel Fernandez Carvalho É o novo treinador do clube de andebol Benevento. O clube Giallorossi chegou a um acordo com o treinador português, nascido em 1982, que vai liderar a equipa do SA na próxima época da Primeira Divisão A2. Carvalho, apesar da pouca idade, já tem uma postura de treinador muito respeitável.

Depois de uma experiência nas categorias de base do Desportivo Francesco de Holland, liderou o Firmantos por dois anos de 2012 a 2014 e depois mudou-se para o Club Deportivo Zico Andebol, onde permaneceu por cinco temporadas alternando entre as equipes juvenis e a primeira equipe.

Nos últimos dois torneios treinou o Lamego Andebol Cub Team com excelentes resultados tanto a nível de jovens como de primeira equipa. Carvalho – que também tem colaborado com a selecção nacional de Sub-17 de Portugal como treinador adjunto – chega a Sannio motivado pela oportunidade de se relacionar com o mundo do andebol italiano e com o objectivo de fomentar o crescimento do sector juvenil ao longo dos anos revelou um fornecedor importante para a empresa do presidente Carlo La Bexerella.

De facto, o treinador português, para além da equipa titular, vai liderar as várias equipas que acompanham os jovens da creche no caminho para a maturidade. O diretor esportivo Antonio Chibani comentou sobre a seleção da seguinte forma: “Com o Carvalho confirmamos as nossas ambições e seguimos um caminho já iniciado nas administrações anteriores. Contamos com um treinador ambicioso, habituado a trabalhar com jovens e motivado por vir para Itália. É um prazer recebê-lo na nossa família e estamos certeza de que Benevento será sua segunda casa. “