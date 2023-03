Napoli voa para a Liga dos Campeões

Nápoles – o Nápoles Chegou às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história. a rede 3-0 que os Açores superaramEintracht Frankfurt tem a assinatura indelével de Victor Osimhen: o atacante nigeriano marcou dois gols (mais um pênalti de Zielinski) que permitiram à equipe fazer isso spalletti Para arquivo de arquivo alemão sem muita preocupação. No entanto, o que encantou os presentes no’maradonaO primeiro resultado foi do atacante azul: um destacamento tirânico que não deixou saída solo E isso literalmente encantou seus companheiros de equipe.

Oferta Napoli: Os italianos viajam para as quartas de final da Liga dos Campeões e levam as redes sociais à loucura!

Osimhen, que alvo: a reação de Anguissa

Estamos no entardecer do primeiro tempo quando politano Passe um cruzamento para a grande área. Osimin Suba ao céu, ok 2 metros e 40Ele ficou suspenso no ar por alguns segundos e acertou a bola com um chicote que fez Maradona explodir de alegria. O golo dos sonhos, que surpreendeu não só o guarda-redes do Eintracht, mas sobretudo os seus companheiros, Anguissa Total. O meio-campista camaronês impressionou o gol do nigeriano com surpresa e descrença: o ex-jogador do Fulham teve que arregalar os olhos para perceber que era tudo verdade.