Previsão, escalações possíveis e como assisti-los na TV e ao vivo

Na Dacia Arena, em Udine, a partida é válida porOitavo dia da Série A italiana entre Udinese NS Bolonha. É uma batalha direta pela redenção, com duas equipes se enfrentando com o objetivo de conquistar um campeonato tranquilo e ficar na primeira divisão. A equipe de Rosoblu atualmente tem uma vantagem de três pontos sobre Friulian.

Udinese – Bolonha, domingo, 17 de outubro de 2021 (15h00)

EU ‘Udinese Seu objetivo sempre será a salvação pacífica. No ano passado, Friulian terminou o torneio na 14ª colocação com 40 pontos, apesar de ter perdido quatro das últimas cinco partidas. O clube terá que prescindir de dois componentes importantes, como Musso e De Paul, que são vendidos, respectivamente, ao Atalanta e ao Atlético de Madrid. Em sua largada sazonal, na primeira rodada da Coppa Itália, a equipe joti venceu o Ascoli por 3-1 em casa. Um início volátil para o campeonato, com 8 pontos conquistados em sete partidas, mais quatro pontos na zona de rebaixamento. Na rodada final veio um empate impressionante 3-3 contra a Sampdoria.

o Bolonha A temporada começou com o objetivo de buscar uma redenção pacífica. No entanto, Emily também pode almejar algo mais se conseguir continuar a alcançar seus resultados em comparação com o ano passado. O desempenho dos convidados foi misto, mas eles somaram 11 pontos, mais sete pontos pelo último terço, com o centro Sinisa Mihajlovic Que foi questionado há algumas semanas. Na última rodada veio a vitória que voltou ao normal em casa frente à Lazio por 3×0.

Como assistir ao jogo na TV e transmitir ao vivo

Possíveis esquadrões Udinese Bologna

Treinador da Udinese, Luca Gotti, você deve entrar em campo com 3-5-2. A dupla ofensiva será formada por Deulofeu e Pussetto. Os estranhos, com a tarefa de executar a dupla etapa, serão Larsen e Molina. Mas no meio de campo devem estar Pereira, Wallace e Arslan.

Treinador de Bolonha, Sinisa MihajlovicDeve se basear no 4-2-3-1, com o atacante austríaco Marko Arnautovic no centro do ataque. E atrás dele estarão livres para atuar nos médios-ofensivos de Orsolini, Soriano e Sanson. Por outro lado, Svanberg e Dominguez devem servir de anteparo à defesa.

Udinese (3-5-2): Silvestri. Bekau, Neutnek, Samir; Molina, Pereira; Wallace, Arslan, Streiger; Larsen; Busetto, Deulofeu.

Bolonha (4-2-3-1): Skorobsky. de Silvestri, Medel, Bonifazi, Dix; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansoni; Arnautovic.

Previsão da Udinese Bologna

Uma partida importante está sendo disputada na Dacia Arena com o objetivo de redenção, visto que uma possível vitória tiraria uma das duas equipes dos pontos quentes da classificação.

a qualquer preocupação prediçãoEsperamos um confronto muito equilibrado entre duas equipes que não vão querer perder em primeiro lugar.