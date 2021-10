O dia de encerramento em Paris para o torneio mais emocionante em todo o cenário internacional de judô. O Grand Slam no tapete cross-alpino não foi visto por Bill Baez como campeão, já que a presença italiana terminou ontem com Assunta Scotto, a nova vencedora do título mundial de juniores de Olbia na categoria 48kg, e Angelo pantano, recém-saído do excelente segundo lugar no Grande Prêmio de Zagreb na categoria até 60 kg.

O Napoli de 19 anos terminou com um recorde de sétimo, enquanto o azar na eliminatória teve que enfrentar o campeão japonês Genki Koga em sua estreia. Então, no palco hoje Sete classes: -81, -90, -100 e +100 kg masculinos; -70, -78 e +78 kg fêmeas.

Nas corridas masculinas Japão desenvolveu sua própria marca Com Takeshi Sasaki NS Kenta Nagasawa. O japonês, vencedor do título Guangzhou Masters de 2018, venceu a final de 81kg contra o georgiano Tatu Grigashvili pelo Waza-Ari-awasete-ippon. Complete a plataforma mongol Bolor-Ochir Gereltuya e a outra japonesa Sotaro Fujiwara. Com peso de -90 kg, Nagasawa derrotou o russo Khusin Khalmorzaev a favor de Waza Ari, após o confronto estar em equilíbrio com dois Shido de cada lado. No terceiro escalão do pódio estiveram o português Andriy Igotidze e o georgiano Luka Mysuradze.

Com -100 kg, o centro russo atingiu com Arman Adamian Quem derrotou o Romano com Ebon Asli Gonzalez. Geórgia completa os três primeiros lugares Onise Saneblidze e holandês Simeon Katrina. Com +100 kg, havia outro selo russo Enel Tasuev que ultrapassou o locador Cyril March Na final Waza-Ari-awasete-ippon. Uma seleção fora dos Alpes pôde contar com o terceiro degrau do pódio Joseph Terhik acompanhado pelos holandeses Alto-falantes Gore.

Entre as mulheres, o Japão ainda está com sake nizu Que foi uma queda maravilhosa e a consequente derrota de Ebon sobre o croata na final Barbara Matic. Sol Levante que também comemora o terceiro lugar Yoko Ono com holandês Hilda Jagger. em -78 kg Rika Takayama Não conseguindo continuar a sequência de vitórias japonesas em Paris, ele foi derrotado no capítulo final de Ebon pelo russo Alexander Babintsev. 3º lugar para o israelense Ambar Lanier e alemão Louise Malzan. Com +78 kg o outro israelense Raz Hershko Eu dei uma derrota amarga para o hospedeiro Leah Fontaine Na classe ouro (três shido) em uma classe em que a França estava muito presente, como evidenciado pelo terceiro lugar bainha coral Baseado em Julia Tolovoy.

Foto: IJF