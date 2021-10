Napoli – Torino 1-0, Report Cards / Spalletti sofreu Roma, ele pode fazer isso com o Napoli para tramas

Osimhen é um gigante, lá ele faz tudo sozinho. Insigne não se torna a doença infantil do espaletismo, Lozano não deveria ter dito A.

Boletins do Napoli – Torino 1-0 por Fabrizio Desposito e Ilaria Puglia.

Ospina. Neste muito pobre e não tão sujo, Ospinik é um dos dois candidatos à canonização (o outro não tão óbvio que seja óbvio) para esta oitava que se arriscou a prever a oitava de novembro para os mortos. Todo o seu jogo no duelo infernal com Bricalo, duas defesas e depois Terracio High para o croata que o indicou – 7

Salvador do Lar 64 minutos e traz uma sensação saudável de segurança – 6,5

Di Lorenzo. Euroappuntato está passando por uma crise adversa de proporções significativas. Ele recebe o pênalti e o capitão erra, então ele marca e se esgueira para um pré-cabeceamento. Aproveite, Ilaria, para levantar a suspeita de que a camiseta que comemora o Halloween traz um pouco de azar: Durante oitenta minutos fomos vítimas de uma partida mal-assombrada. Dito isso, sinto falta de Di Lorenzo Bricalo algumas vezes e isso não é uma coisa boa – 6

Por outro lado, acho a camisa de teia de aranha muito legal. O preço, porém, é um pouco exagerado, uma pena. Quanto a Di Lorenzo, ela foi uma grande senhora – 6,5

Rehman. Com as bandas que muitas vezes se transformam em peneira, as bandas centrais são cruciais para não obstruir a nervura e manter a clareza. Suponha que ele e o Kappa Kappa fossem a única bússola hoje para se direcionar e não perder a direção – 7

Eu amo muito o novo casal central. Coulibaly é mais marcante em seus movimentos, mas Rahmani mostra uma aplicação invejável: sempre focado, na peça, limpo. O garotinho que sabe superará o professor. Acho básico, no momento – 7

Coulibaly. No começo ele lutou um pouco com Singo, depois rapidamente acordou o homem que tira o time, o verdadeiro líder moral de Nápoles (eu já escrevi e repito, Ilaria). E é ele quem inicia a obra do tão desejado gol de Victor Victoria – 7

Por outro lado, Sanabria cancelou. Eu irei mais fundo no movimento do gol, mas a bola roubada por Kalidou, a origem da beleza, deve ser notada aqui também, como o calcanhar que o zagueiro colocou no meio da área adversária – 8

Mario roy. Martitello cai muito, mas Senju o ultrapassa mais de uma vez – 5,5

Estamos falando de um Sengo muito rápido e Maritiello Rui, Fabrizio … a bola para Di Lorenzo, fazendo um gol de impedimento, mas ele coloca – 6

Anguissa. O único que se salvou do “colchão” napolitano hoje, tão pequeno que só ele pode ser visto ou aprox – 6,5

A primeira falta, uma das poucas, que comete aos 47 minutos, marcando um toque inexato. Para o resto, independentemente de um erro desnecessário no final, muito animado, foi perfeito – 6,5

Fabian Ruiz. Fabian já foi preso por Linetti e não é por acaso que o Torino domina com a posse de Pelotta, pelo menos no primeiro tempo. E quando encontra espaço nos fairways ou nas margens, muitas vezes levanta a bola desnecessariamente. Finalmente, ele nunca adivinhou o lance correto para Victor Victoria. Claro que ele sacrifica muito, mas naquele ponto ele estava melhor – 5,5

Este jogo sujo não combina muito com Fabian, que precisa de calma, serenidade e, acima de tudo, ler as ações e tomar as contra-medidas adequadas. Ainda um jogo equilibrado – 6

Zelensky. Insinua algumas punhaladas e depois desaparece – 5

Parece fora do palco, nunca no jogo. Certamente o mais misterioso – 5

Mertens mais de 70 minutos. Seus preciosos pés cintilam no tecido que leva ao filme. O espaletismo também teve um bom desempenho para o Ciro – 6.5

Carregar o fardo e a honra de empurrar a bola durante o trabalho que leva ao gol, entre o calcanhar e o balanço, lindo bordado, bem vindo de volta – 6,5

politano. Exceto por um bom diálogo com Euroappuntato, é efêmero e irritante porque não acontecia na temporada passada. E no final do primeiro semestre, ele praticamente não acerta – 5

Aos 45 anos, ele anula um ato brilhante de Osimhen, que triunfante emergiu de um duelo solene com Bremer (tropeçando com os pés) – 5,5

Lozano de 59 ‘. O que teria sido a Noite das Bruxas e o potencial primeiro lugar em um Condomínio com Demônios também está cruzando seu pólo. Quanto ao resto, a raiva da substituição existe, mas vamos deixar isso para o mago pelado no banco. A fé Nele é ilimitada – 6

Se a tua equipa marca, com dificuldade, um adversário difícil e um treinador definitivamente não está entre os melhores, se estivermos um passo mais perto de nos mantermos no topo por mais uma semana, quando o teu treinador te substitui porque não estás a defender como devias. , simplesmente para trazer o placar para casa, você não precisa se permitir dizer a. Na minha opinião – 5

Juan jesus de 89 ‘. nenhum voto

Mas como é esse Juan Jesus? Eu não descobri ainda – sv

OSIMHEN. O gigante cuida dela, nós crianças cantamos no Carusello. E Victor Victoria pensa sobre isso muito bem e pula na bola cortada da bunda ou da popa do macedônio. Naquele momento, toda a raiva acumulada por oitenta minutos de agonia nos expulsou, e nossos pensamentos apareceram lá, no topo da ordem. Lá Osimhen faz tudo sozinho e sozinho, apesar do bombardeio muito difícil que o árbitro suportou – 8

Aos 9 ‘vai sozinho contra três granadas, um louco, que não soube manejar: é uma pena que o remate termine ao lado (acção rápida, di Lorenzo Insigne Ossi). Quanto ao golo: num primeiro momento pareceu-me que todos faziam tudo para que o Mertens marcasse, para o aproximar da grande área, enfim. O que vi foi tão bonito que fiquei calado, ao mesmo tempo que percebia que eu também estava avançando na sala ao tocar seis vezes na bola. Então a bola pareceu sair e, em vez disso, encontrou um alvo, ou uma parte de trás, você diz, e lá estava: Victor Victoria. Que ótimo trabalho, Fabrizio. Que bom Coulibaly para recuperar a bola – 8

distintivo. Já escrevemos o que dissemos centenas de vezes, Ilaria. A essa altura, só espero que o capitão não se torne a infame doença infantil do espaletismo. Por si só, em um jogo como este, a pena nunca é certa, e então confiada a Insigne torna-se roleta russa como em Cacciatore. Desta vez, ele não pode mostrar as características para o público – 4

Aos 12 anos teve uma excelente recuperação em Senju muito rápida. O que devemos adicionar ao rigor? Os aplausos de Spalletti o compreenderam: ele quer tentar mudá-lo, exterminar esta fraqueza mental que prejudica Lorenzo e nos incomoda. Eu me pergunto se isso ainda pode ser mudado durante a vida de Insigne. Sinceramente, acho que não, mas as ruas de Spallettone são infinitas. Portanto, vamos nos acostumar com a ideia de que as penalidades não nos darão pontos por muito tempo. Ah, enfim, não é que ele acabou de errar, o castigo: ele jogou muito mal – 5

Diamante mais de 70 minutos. Como mencionado, sua ajuda, por assim dizer, é para o objetivo de Victor Victoria – 6

Boas costas e bumbum – 6

Spalletti. Tenho a minha palavra para isso: alguém que teve que suportar o ódio de meia Roma, se não mais, pela administração do santuário tutiano, chegando a suportar sem dizer uma palavra uma fantasia que o descreve como um mal absoluto, aqui um homem como isso também poderia lidar com o prejuízo de uma conspiração de Nápoles nos dias de hoje. Até porque Spalletti, que dá sorte, não é intrinsecamente populista e dialético. Quanto à partida: ele colocou Mertens e Diamonds e ambos foram decisivos – 8

Spalletone me dá uma sensação estranha, que eu teria aproximado em relação à religiosidade. É algo em que você tem que acreditar, e ceder a isso te faz confiar. Mas sempre há esse medo: quanto tempo isso vai durar? Será que o “demônio” Aurelione permanecerá bom o tempo suficiente para que possamos desfrutar de Lucianone e de suas propriedades cirúrgicas? A questão é sempre esta. Claro que, para Spalletti, cada partida deve ser muito estressante: primeiro ele deve carregar a equipe e manter o moral alto, fazendo-os acreditar que cresceram o suficiente para poder fazer tudo. Enquanto isso, ele tem que desferir golpes, confrontar aqueles que não deseja que sejam substituídos e apoiar aqueles que perdem as punições arrancando suas mãos. Eu o imagino então desabando em um sofá e bebendo um bom vinho tinto antes de começar a briga novamente. É uma força da natureza – 8

Veredicto de causa. Uma regra como ele foi um presente do céu para os touros – 4