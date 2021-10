Briatore-Domenicali se enfrentam: ex-chefe da Renault retorna à F1 – Fórmula 1

Flavio Briatore Ele voltará a trabalhar na Fórmula 1. Parece que o papel, o escopo e tudo ao seu redor ainda não foram decididos, ou pelo menos não revelados. Mas um vídeo criptografado, que o próprio empresário piemontês postou em seu perfil do Instagram, mostra que nova escritura Entre o ex-presidente Benetton e a Renault – ele foi expulso do circo após os eventos de Cingapura de 2008 – e punido no comando do esporte. As fotos realmente retratam Briatore no braço da sala de conferências com o número 1 da F1, Stefano Domenicali. As poucas palavras ditas pelos dois dirigentes italianos são vagas, mas em alguns aspectos também inequívocas. “continue seguindo – Ex-chefe da equipe Ferrari faz sua estreia na Inglaterra – Haverá muita diversão na próxima temporada na Fórmula 1. “Nova energia, novo poder, nova paixão, Fórmula 1 ″ O breve comentário de Briator, ao seu lado.

Também atesta a mensagem de que algo grande está aparentemente fervendo na panela Christian HornerO gerente da equipe Red Bull, que comentou o vídeo no Instagram, escreveu: “Que bom ver você participar de novoÉ difícil para um personagem do calibre inglês se revelar desta forma sem garantir um retorno efetivo do personagem que o levou aos primeiros sucessos de sua carreira, em diferentes épocas, Michael Schumacher e Fernando Alonso. de qualquer tipo de outras pessoas Eles participam deste esporte. A única pista que pode ser entendida é alguma deslizamento colocado sobre a mesa, o que provavelmente representou o assunto da discussão em curso entre Domenicali e Briatore e sua equipe. “Um novo capítulo na Fórmula 1 está prestes a começar. Vamos dar a você toda a emoção, entretenimento, diversão e energia que este maravilhoso esporte merece. ”Por fim, lemos na carta que Briatore escreveu e “anexou” ao vídeo na popular rede social.