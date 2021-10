Liga dos Campeões da UEFA | Besiktas x Sporting Lisbon, possíveis escalações e previsões

UEFA Champions League, terceira eliminatória, análise, escalação e previsões para o jogo Besiktas – Sporting Lisboa, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Conheça as nossas previsões.

Isso é de terça à noite entre Besiktas NS Sporting Lisbon É um desafio que nenhum de nós pode se dar ao luxo de falhar. A lista das duas equipes é negativa: nenhuma vitória, duas vezes por nocaute, e depois é preciso vencer para reverter a tendência, pelo menos para se classificar para as oitavas de final do Campeonato Europeu.

Os técnicos relevantes sabem disso bem Sergen Yalcin NS Reuben Amorim Que era hora de marcar, mesmo que a estrada estivesse apenas na metade e eles não pudessem mais perder terreno. Eles são os detentores dos títulos em seu país e este foi o resultado: os turcos perderam em suas próprias terras em sua primeira partida contra Borussia Dortmund Para 1-2, bem como em Amsterdã comAjax 2-0. O português também ficou desapontado depois da derrota por 1-5 em casa para o Ajax e na Alemanha para o Dortmund por 1-0.

O Besiktas venceu apenas um dos últimos 11 jogos em casa na Liga dos Campeões (5N, 5P), enquanto o Sporting não manteve uma série de vitórias em nenhum dos últimos 12 jogos da Liga dos Campeões (21 gols sofridos).

A seleção turca acabou de derrotar no clássico de Istambul no clássico de Istambul com um placar de 3-2 (um duplo de Stefano Okaka para os vencedores) e está em terceiro lugar na Super Lig, enquanto o português vacila Belensis em casa . 0-4 na Taça de Portugal. Na Primeira Liga estão em terceiro lugar, atrás do Benfica e do Porto.

Champions League 2021/22, precedentes e curiosidades entre o Besiktas e o Sporting de Lisboa

O Besiktas e o Sporting enfrentaram-se duas vezes na fase de grupos da Liga Europa 2015/16: empate 1-1 na Turquia e vitória do Sporting por 3-1 em Portugal. O Sporting nunca ganhou uma viagem europeia à Turquia, empatando três vezes – frente ao Kocaelispor (1993, Taça UEFA), Gençlerbirligi (2003, Taça UEFA) e Besiktas (2015, Liga Europa) – e perdendo uma vez, frente ao Basaksehir, em Istambul, em fevereiro de 2020 na Liga Europeia. O Besiktas nunca derrotou um adversário português em casa nas competições europeias nos últimos oito jogos (4 empates e muitas derrotas), mas ganhou três jogos fora: 3-1 frente ao Vitória de Guimarães na Taça UEFA 2005/06, 2- 0 contra o Braga na UEFA Europa League 2011/12 e 3-1 contra o Porto na UEFA Champions League 2017/18.

Besiktas – Sporting Lisbon, escalações possíveis 19 de outubro de 2021:

Besiktas (4-2-3-1): Junok. Roser, Wellinton; Vida, Yilmaz; Hutchinson, Sousa; Gazelle, Osiakop, Larin; Patchway. treinador: Sergen Yalchin.

Sporting Lisboa (3-4-3): Aden. neto, Coates, Fadl; Boro, Palinha; Bragança, Reese; Sarabia, Paulinho, Thomas. treinador: Reuben Amorim.

UEFA Champions League 2021/22, classificação do Grupo C

Dois dias depois, a classificação passou a ser a seguinte: Ajax e Borussia Dortmund 6, Besiktas e Sporting Lisbon 0.

Besiktas Sporting Lisbon informações e previsões