Fim de semana em Setúbal: natureza, desporto, culinária e o que fazer

Português Setúbal Está no clube “A baía mais bonita do mundo”. Uma paleta encantadora de verde e azul na confluência do grande estuário Rio Sado Costas rochosas com uma sensação mediterrânica por excelência, florestas e penínsulas como estas TróiaPraias de areia branca pura no Oceano Atlântico que cheiram a lavanda e alecrim. O panorama se torna o cenário preferido dos influenciadores, que sobem ao ponto mais alto da cidade para tirar a foto.

O que fazer no fim de semana em Setúbal

Ele conquistou o título há 12 anos, mas o apelo à preservação da beleza e do meio ambiente nasceu muito antes disso. Desde a década de 1970 é a cidade de Setúbal 120 mil pessoas sobre 40 minutos de LisboaEle enfatizou a forma geográfica excepcional cercando-se de jardins que se estendiam pela sua área. Metade do território está protegido.

Observação de aves na Reserva Natural do Estuário do Sado

A dez minutos de carro para o leste 50 mil pássaros Preencher Reserva Natural do Estuário do Sado (o único rio português que corre de sul para norte), uma das zonas húmidas mais importantes da Europa: 23 mil hectares Antigas salinas, caniçais, arrozais, montados de sobro e trilhos para observação de aves concentram-se junto a moinhos centenários como o Muinho de Mare de Moriscaconvertido em museu (+351.26.57.83.090).

Você pode passear de barco ou a pé para aproveitar 200 espécies de pássarosespecialmente cegonhas e garças, e quase o mesmo número de peixes e moluscos.

Descubra a Baía de Setúbal entre ostras e golfinhos

Nestas paragens cultivam-se ostras ou podem ser vistos golfinhos nadando livremente na confluência de água doce e salgada.

Na Baía de Setúbal existe uma das raríssimas colónias permanentes destes mamíferos marinhos, que no ano passado foi enriquecida com seis novos nascimentos. Um recorde histórico nos últimos 40 anos, desde que foram avistados golfinhos do Estuário do Sado.

Agora existem cerca de trinta deles Rosas corvineras Os locais, os pescadores portugueses chamam-lhes assim porque quebram as redes para se alimentarem de corvinas, que podem ser apreciadas em passeios de barco que partem de toda a baía.

Visite a Casa da Baía

Sua incrível história é contada em Casa da Baíauma antiga residência no centro que foi perfeitamente renovada, funciona também como posto de turismo, café com esplanada interior, espaço de exposições e auditório.

Parada no Parque Natural da Arrábida

Aproximadamente à mesma distância da cidade, mas em direção ao oeste Parque Natural da Arrábida: 10 mil hectares de florestas e selvasincluído 35 km de caminhada montanhosa. Em dias claros, de Miradouro do Norte Você pode ver Lisboa e Sintra.

Seu nome é legível Rabidacom o suave “raa”: derivado do árabe, e significa local de oração, talvez por uma bela presença Mosteiro FranciscanoHoje é um paraíso global da biodiversidade.

Litorais de calcário azul, enseadas de areia fina, muitas vezes com número limitado de lugares, com restaurantes gourmet e nomes fofos (porteño, jalapeño, jalapeño), microclima mediterrâneo e flora e fauna que lembram o sul da Itália, no fundo do mar 1400 espécies protegidas Da área marinha do professor Luiz Saldanha, que começa aqui, de uma praia Nós mudamos issoe se estende até 38 km até Cabo Especial.

O único problema são as águas frias do Oceano Atlântico, onde a temperatura ronda os 17 graus mesmo no verão. Mas a temperatura externa é boa o ano todo, e vale a pena visitar esse paraíso, ou pelo menos um fim de semana prolongado.

Férias para todos os gostos em Setúbal

Férias ativas para atletas

Trekking, ciclismo, costa, caiaque, vela, snorkeling, mergulho: as possibilidades são infinitas para quem gosta de férias activas.

Atividades familiares

Setúbal é, portanto, um destino ideal para famílias, graças às inúmeras atividades organizadas pelo posto de turismo.

Para os amantes de peixe

Além disso, tem um mercado de peixe 5000 azulejosé um dos mais belos e surpreendentes de Portugal: além de produtos pesqueiros de todos os tipos e de proporções gigantescas, exibe frutas exóticas das ex-colônias.

Mesmo há um século eles estavam aqui 140 indústria conserveiraEspecialmente sardinhas Museu das Obras de Giacometti Conta a sua história e o seu entrelaçamento com a história da cidade, Capital pesqueiracom um design panorâmico moderno e interessante, mesmo com uma antiga loja que se manteve intacta.

Dormindo entre moinhos e mosteiros

Portanto, você terá muitas opções: dormir em uma luxuosa casa de campo ou em um verdadeiro moinho reformado e ascender ao cenário majestoso. Forte de São Filipe, do século XVIPara desfrutar de uma bebida no terraço com vista para a famosa baía.

Ou deixe-se encantar por isso Mosteiro de Jesusem estilo manuelino (antecessor de “de los Jerónimos”, em Belém), que conta com espantosas colunas retorcidas na brecha da Arrábida, uma cantaria única no mundo, 18 painéis de azulejos, a acústica da sala de concertos e um fundo de Cantos gregorianos para os coros, para relembrar A triste história das freiras presas está praticamente aqui.

Você pode conhecê-los no museu adjacente, que é um tesouro artístico, narrado por excelentes guias.

Visite o centro histórico de Setúbal

Ao mesmo tempo, poderá descobrir o centro histórico que não se revela à primeira vista, com os seus bairros populares, sobretudo aqueles habitados por pescadores como TroínoA zona pedonal que rodeia a Casa da Cultura, casas elegantes e pequenas lojas deixadas sob naftalina.

Ou você pode aproveitar a doce vida portuguesa no meio café e Pequenos restaurantes Pela orla marítima, onde o prato principal são as lulas Choco Fritocom batatas fritas, mas também há excelentes restaurantes com estrelas Michelin.

Sabores de Setúbal

A comida e o vinho são a segunda razão pela qual muitos franceses, espanhóis e americanos escolhem Setúbal como destino de viagem.

Uma economia agro-pastoril, a vinha e o olival, o mel, os queijos de cabra, os citrinos, bem como o peixe fresco, estão na base do seu slogan “Um Mundo de Sabores” e dos seus menus acessíveis.

Mas, em particular, o que atrai os turistas é o vinho que adoça o paladar e brilha como ouro Mascate Setúbalpara o qual foi criada uma fraternidade e uma marca identificando a área de produção.

Degustação na adega

As antigas caves contendo barricas centenárias ficam lotadas de visitas e degustações: registram até 40 mil visitantes anualmente.

Em especial na área Azitãouma aldeia que parece ter sido inspirada num romance de Saramago, onde os azulejos ainda são feitos à mão como no século XVII, e as pessoas vivem em casas baixas entre as ruelas, comendo em tabernas de outro século e lembrando a dos romanos . Para pescar, mas também para trazer o Moscato di Alessandria, que deu origem ao Moscatel.