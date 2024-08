US Open, Djokovic: “Bom começo, tenho que encontrar meu ritmo nas quadras duras” – Tênis

Novak Djokovic hectares Ela fez sua estreia no US Open com uma vitória Na noite italiana frente ao moldavo Radu Albot, que perdeu por 6-2, 6-2, 6-4, embora tenha admitido no final que passou por “muitos altos e baixos”.

“Mas isso é normal – continuou o novo campeão olímpico sérvio -. Houve jogos no saibro e há quase seis meses que não jogo em quadra dura, estou encontrando meu ritmo e é por isso que leva algum tempo.” O sérvio disse então que estava entusiasmado com o ambiente em Flushing Meadows, onde “as sessões noturnas (a partida terminou antes da meia-noite, horário de Nova York, ed.) Aqui são as melhores do mundo. Há uma energia incrível e com a nova regra isso ano que permite a movimentação das multidões, muita coisa está acontecendo.” Na próxima rodada, Djokovic enfrentará seu compatriota Laslo Geyer, que derrotou o alemão Leonard Struff em cinco sets em 3 horas e 53 minutos por 6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 6-2. “O bom de um Grand Slam é que você tem um dia de recuperação entre duas partidas. Para melhorar, é disso que preciso e meu joelho está bom, toque na madeira”, concluiu o número dois do mundo.

Musetti derrota Opelka e se classifica para a segunda fase Sucesso em quatro sets para Azul: 7-6 (3), 1-6, 6-1, 7-5



Italianos em campo



Entre os azzurri do sorteio, entrarão hoje em quadra o número 1 do ATP, Jannik Sinner, que enfrentará o americano McDonald, e Fabio Fognini, que encontrará do outro lado da rede o tcheco Macak. Bellucci, Coppoli e Sonego também estão em campo. Na noite italiana, a número 5 do WTA, Yasmine Paolini, fará sua estreia nos Estados Unidos e enfrentará a canadense Bianca Andreescu, vencedora do torneio em 2019. Errani e Cucciarito também estarão em quadra. Mas a primeira rodada ontem foi positiva para Lorenzo Musetti – 18º do ranking e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris – que derrotou o americano Reilly Opelka em quatro sets e Matteo Berrettini, vencedor em três sets contra o espanhol. Ramos Viñolas. Mas decepção para Nardi e Darderi, que foram parados pelo espanhol Bautista Agut e pelo argentino Baez, respectivamente. Mas entre os italianos, Bronzetti avançou para o segundo turno, enquanto Trevisan foi derrotado pelo americano Townsend.

Berrettini vence Ramos-Vinolas e se classifica para o segundo turno



Matteo Berrettini superou o obstáculo colocado por Albert Ramos-Vinola para chegar à segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, o último Grand Slam do ano, disputado nas quadras duras de Flushing Meadows. O tenista romeno derrotou o espanhol em três sets: o primeiro terminou com placar de 7-6 (7/2); As seguintes partidas foram mais fáceis para ele: 6-2, 6-3.

