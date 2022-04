Venezia – Udinese 1-2, pênalti de Deulofeu e gols de Henry e Picão

Uma arma precisará de muitas coisas para tentar se salvar, mas acima de tudo precisará de graça. Quando conseguiu pelo menos recuperar a partida com Henry contra a Udinese, no último suspiro e no último escanteio conseguiu o gol de Picão. Outra meta aceita é a recuperação, outros pontos voam e a salvação continua à deriva. Também perdeu oportunidade para resultados adversários diretos. A Udinese fez seu jogo, um empate teria sido mais justo, mas a arma deveria buscar apenas a sorte.

Sim, porque a gangue Zanetti continua cometendo os mesmos erros novamente. O técnico tentou mudar um pouco os cartões. Em vez de um tridente, Quizance atrás dos atacantes Henry e Johnson foi delegado para cobrir o elenco e dobrar Molina. Mas para a história da primeira rodada, você pode fazer uma cópia e colar dos episódios anteriores. Venezia jogou, manteve a bola, até que me aproximei da área de Silvestri com boas tramas, mas, como sempre, sem ser nada perigosa. A Udinese, bem colocada em campo, limitou-se a parar, tentando capitalizar algumas rápidas retomadas. E no primeiro erro, como de costume, Venezia marcou um gol. Deuloefu tentou driblar Cuisance, que o colocou à beira da área. O mentor, sem dúvida, saudou o pênalti de Deulofeu no canto oposto do mergulho de Maenpaa. Nos últimos dez minutos, Venezia tentou responder, mas a defesa de Chauffi resistiu bem.

Reação e piada

No início da segunda rodada para outra besteira, um passe curto de Haps para Maenpaa, Venezia arriscou um colapso. Depois de contrastar com Beto, o goleiro conseguiu se recuperar do ataque central. Zanetti tentou acordar o time com as mudanças: Aramo, Vaca, Henry e Keane entraram bem na partida (não Nani) e deram mais força. No canto de Aramo, Henry conseguiu empatar com um chute soberbo. Não demorou muito para o fim, mas a lei da recuperação acelerou mais uma vez. Em outro canto, ele encontrou um Picão com cabeça de canto. Udinese cada vez mais alto, Veneza que ainda está mais baixa no ranking. Mas o moral está mais baixo.