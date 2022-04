Torcedor invade estádio e chuta jogadores: um episódio surreal em Portugal

Um torcedor invade o campo durante a partida entre Vitória e Porto e chuta alguns jogadores: tudo acontece na prorrogação.

Um episódio surreal ocorreu nos acréscimos da partida entre Vitória Guimarães e PortoValido para 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Durante a prorrogação concedida pelo árbitro Pinheiro, um torcedor invadiu o campo e chutou alguns jogadores: a partida foi suspensa por alguns minutos para restabelecer a ordem. O homem entrou em campo sem ser parado e chutou os jogadores da equipe local. Roshiha e Jenny Katamu. A segurança foi muito lenta para responder e tentar conter o invasor.

Uma situação muito especial porque tudo aconteceu sem nenhum tipo de empecilho ou alguém tentou parar o torcedor que não teve que agir rápido ou correr para chegar até os jogadores na grama, mas se moveu com bastante calma.

A princípio ele fingiu abraçar Rochinha e depois tentou acertá-lo com um chute e então se aproximou de Jenny Katamo, mas nesse caso ele disparou e o jogador conseguiu se esquivar antes que os outros atletas chegassem.

Portugal perde mais um jogador devido às eliminatórias mundiais: Ruben Neves também está fora

partida permitida Dragos Para quebrar um recorde de todos os tempos: 57 jogos invictos no campeonato nacional, com 46 vitórias e 11 empates. A série começou no dia 30 de outubro de 2020 com uma vitória por 3 a 2 sobre o Paços Ferreira. O recorde anterior do Benfica na temporada 1976/77 era de 56 jogos sem conhecer a derrota.

O gol decisivo foi marcado por Mahdi Termi Pena. O Porto continua no topo do campeonato português com 79 pontos em 29 jogos, e lidera a classificação, 6 pontos atrás do Sporting Clube de Portugal, que tem 73 pontos. E parece que a equipe de Sergio Conceição caminha para a conquista do trigésimo título do campeonato. é história.