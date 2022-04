Serie A, Scudetto: Tudo depende do Inter

O período não está mais para trás, o Milan está se aproximando. Ao vencer suas últimas 8 partidas, ele será a segunda estrela

Com o Milan 0-0 em Turim, o Inter volta a controlar o seu próprio destino. Ao vencer as últimas 8 partidas (incluindo o rebote do Bologna), será o Scudetto. Analisemos as razões da transformação ocorrida em Turim.

Cabeça – E o depoimento veio de Simone Inzaghi: “A cabeça estava pesada, porque os resultados não vinham”. Abra o inter. E agora ela é a dona de seu destino mais uma vez: graças ao empate do Milan com Turim, os nerazzurri estão de volta ao controle de seu destino, porque com sua vitória ninguém consegue conectar. Precisávamos de uma senha, a combinação certa e uma noite seguida. O Inter foi muito bom em construir em Turim com a Juventus. E contra o Verona, como num passe de mágica, entrei em campo com uma leveza que descobrira recentemente. “É como dezembro”, disse um torcedor do San Siro no final do primeiro tempo no sábado. E não, também não foi a referência ao vento frio que senti. Mas para uma equipe que retornou, pelo menos nos primeiros 45 minutos, para a equipe esmagadora que quebrou a classificação e o campeonato no inverno. Inzaghi conseguiu apertar os botões certos. Ele não gritou na véspera da partida contra a Juventus. Ele responsabilizou a equipe pelo fato de aquela partida ser uma final, mas não mudou as percepções usuais. E na semana passada ele pisou no acelerador. O Inter respondeu em termos de abordagem e motivação. Há um parágrafo após o jogo de Igor Theodor, treinador do Verona, que ajuda a entender: “O Inter sempre vem primeiro nas segundas bolas”. Esse aspecto coloca em questão o foco e a motivação. Acreditamos no Inter hoje mais do que antes. Afinal, a senha era sempre a mesma: 20, uma segunda estrela. READ Euroliga, AC Milan - Panathinaikos 75-54 - La Gazzetta dello Sport

o corpo – Executando isso passa por você. E, de fato, a classificação passou no Inter. Era apenas uma questão de mente? Não, o Inter está de volta à inspiração, brilho e uma perna animada. Em Turim, ele resistiu à Juventus sem sofrimento físico, e o Verona dominou no primeiro tempo do ponto de vista da reação. Não se trata de quilômetros totais: para ser claro, o Inter de Tudor correu um total de 114,3 quilômetros, contra a Fiorentina antes do intervalo foram 115,9. Mas o Inter simplesmente correu melhor, voltando como antes para atacar mais alto. o motivo? Não há nenhuma chamada especial para o treinamento atlético. Mas há um detalhe que ajuda a entender isso: o Inter volta a se preparar para a partida com uma semana inteira à disposição. Inzaghi optou por não incluir as sessões duplas, mas conseguiu administrar a abordagem da partida de maneira mais suave e calibrada. O resultado foi visto. No entanto, nem sempre será assim. Outra rodada de força já começou na sexta-feira, composta por cinco compromissos em 16 dias. Então, outro passo à frente é necessário. Com suas cabeças e pernas livres, a Inter agora deve crescer no Departamento de Energia. Os dados físicos coletados no Appiano mostram bons parâmetros para a maioria dos elementos em rosa. Mas é claro que estamos nas últimas lágrimas da temporada. O Inter ainda precisa aprender a melhor forma de distribuir as forças. Também contra o Verona houve uma queda no segundo tempo: não foi apenas uma gestão de jogo, mas uma desaceleração necessária devido ao grande esforço feito nos primeiros 45 minutos. É um passo necessário, pois nem sempre será possível encerrar a conversa no primeiro tempo. É a última etapa da escalada, e mais ainda antes de um período que exige esforço físico e mental. E é aí que Inzaghi vai vencer esta semana. READ As negociações com Roma estão indo bem.

homens básicos – Quando Inzaghi lembra, em uma nota polêmica, que as lesões de outras equipes foram menos visíveis do que as do Inter, ele está dizendo uma verdade parcial. Porque tudo pode ser dito, exceto que a ausência de Brozovic não é comentada e citada como explicação do difícil período dos Nerazzurri. Agora o copo está cheio novamente. E na taça, além do vinho francês que Barilla provou, está o diretor croata que voltou a alimentar o motor Inzaghi com eficiência quase esquecida. Brozovic é a quantidade (novamente o jogador que mais cortou quilômetros entre os Nerazzurri, contra o Verona), a qualidade e a engenharia: ele está lá, como o homem principal no nascimento do Inter. E ao lado dele, do que outros, Barilla. Nicolo emergiu de um período complexo em que reagiu com seu personagem a uma amarga decepção, como não se classificar para a Copa do Mundo. Preencheu dois jogos de forma clara e motivadora. Aquele que nunca teve falta de um Skriniar, na verdade. Ele é o terceiro homem principal em Inzaghi, e ele é aquele que levantou uma parede de defesa que se tornou tão difícil de vencer. Inzaghi confiou em sua confiança para voltar às preliminares do campeonato. Sim, bem, há um período movimentado diante dos olhos do Inter. Mas para esses três, o resto não pode existir, e o destino dos Nerazzurri depende deles. Não é por acaso que o Inter já assinou a renovação de dois deles. Para o terceiro, é apenas uma questão de tempo.

