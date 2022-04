UEFA Champions League 2022, jogos da segunda mão dos quartos-de-final

FC Bayern – Villarreal, terça-feira, 12 de abril, 21:00

O Bayern de Munique terá que se recuperar da derrota no jogo de ida, que compensou na 20ª derrota do Villarreal para um clube alemão frente a uma equipe espanhola em competições europeias. Os bávaros podem avançar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões depois de terem perdido o jogo da primeira mão desde os quartos-de-final de 2014/15, quando bateram o Porto: os alemães foram eliminados em cada uma das últimas cinco ocasiões (quatro das quais em mãos de equipes espanholas). A aventura do Bayern na época passada também terminou nos quartos-de-final, enquanto o treinador do Villarreal, Unai Emery, pode chegar às meias-finais pela primeira vez na sua carreira. Na partida do “Estadio de la Cerámica”, o clube anfitrião não sofreu nenhum gol contra os Vermelhos e Brancos, o primeiro time a fazê-lo na Liga dos Campeões desde o Liverpool (que o fez em fevereiro de 2019). Mas cuidado com Lewandowski: o polonês fez dois hat-tricks nesta edição da Liga dos Campeões, ambos em casa. Só Cristiano Ronaldo, na época 2015/2016, conseguiu fazer três numa só cópia.

Real Madrid-Chelsea, terça-feira, 12 de abril, 21:00

O soberbo “hat-trick” de Benzema na primeira mão permitiu ao Real Madrid vencer o seu primeiro jogo frente ao Chelsea em Stamford Bridge na competição europeia (2 empates e 3 derrotas nos jogos anteriores). Para os Blues, este será o primeiro jogo de sempre no Bernabéu: de facto, a primeira mão da época passada foi disputada no estádio Alfredo Di Stefano. A equipe de Tuchel também é chamada a desfazer o tabu para passar de fase, já que nenhum time inglês venceu em casa para o Real Madrid, na Liga dos Campeões, por mais do que o saldo de gols. A equipa de Ancelotti passou da ronda em nove das últimas 10 vezes que venceu a primeira mão fora de casa: a sua única eliminação foi frente ao Ajax na época 2018/19 (2-1 na Holanda, 1-4 em casa ). Um momento de ouro para Benzema, que já marcou 11 gols nesta Liga dos Campeões: nenhum jogador francês na história da competição conseguiu chegar a esse número em uma temporada. Por outro lado, o Chelsea mantém Pulisic: nenhum jogador do clube londrino participou de mais gols na Liga dos Campeões sob o comando de Tuchel do que o americano.