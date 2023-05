Serie A, Napoli Inter – Spalletti, é adeus? “Se você não está convencido de que está dando à praça o que ela merece…”

A vitória por 3 a 1 sobre o Inter não foi suficiente para falar de “outras coisas”. A única pergunta para os fãs Nápoles é apenas um Luciano Spalletti Ele vai ficar no banco Nápoles Também para a próxima temporada? Mas pelas declarações recentes, não parece que o técnico toscano esteja perto de chegar a um acordo com o presidente De Laurentiis, pelo contrário (falou-se em demissão durante a semana). Spalletti dá a impressão de que há muitas incertezas sobre sua permanência. Ele dá a impressão de não ter as ferramentas para replicar a emocionante temporada que o Napoli teve e sua incapacidade de fazer o mesmo tipo de show para a torcida. “Se você não está convencido de que está dando a esta caixa tudo o que ela merece, é justo considerá-laA frase simbólica a que Spalletti se referiu na coletiva de imprensa é um sinal de uma despedida iminente?

Se você não está satisfeito em oferecer tudo…

O discurso agora está definido, não é que você mude de ideia todos os dias. É uma carta que vem de longe. Trabalhando de manhã à noite, a pessoa amadurece porque esse programa deve ser exibido o tempo todo. Se você não está convencido de que está dando a esta caixa tudo o que ela merece, é justo considerá-la. Você pensa, chega a uma conclusão e depois segue em frente. Não é como se chovesse sobre nós

Nápoles não precisa de nada

O time não precisa de nada nem de ninguém para jogar futebol e vem sendo bem construído pelo presidente e pelo Gontoli. Eles incluíram jovens que se tornaram um todo com a equipe, e isso fez toda a diferença. Existe coração, sacrifício, disponibilidade e respeito próprio que fazem toda a diferença para colocar a cara na frente de todos. Portanto, com esses valores e esses jogadores, tudo fica mais fácil. Tem quem tenha algo a mais talvez para alguém, Di Lorenzo é aquele líder que ninguém quer perder

As pessoas te enchem de amor

Estar no meu lugar hoje é fácil porque as pessoas te enchem de amor e paixão. Mais do que isso, eu aspirei e aspirei a isso. Eu vivi em primeira mão e foi a coisa mais linda que poderia me acontecer

Acordamos com o presidente que…

Não estou esperando nada, tudo está claro e definido e não há nada a dizer. Combinamos com o presidente esperar para dizer. Não falta nada, você não inventa nada porque não teve negociação. Do jantar saímos com tudo em seu lugar. Mas a conta foi paga pelo presidente

Osimin com raiva?

A necessidade de ser centroavante, criar oportunidades para o time, e todos nós temos essa necessidade. Você pode ficar com raiva, mas nem sempre é culpa do treinador que ele muda. Os avançados têm um golo que faz toda a diferença para a sua bagagem e felicidade, mas há defesas e guarda-redes que não querem pegá-los. Você trabalha tranquilo, se está abaixo das suas possibilidades, principalmente se você sai durante a semana com gripe, então treina no meio do plantão, ontem ele começou e não estava treinando. A saída pode acontecer 25 minutos antes do final

