Escalações possíveis Roma – Salernitana: quem é o árbitro, ausente, desqualificado, boletins de voto. Doyle Bellotti Abraham

Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio, joga-se no Olympico de Roma o jogo das onze equipas de José Mourinho e Salernitana, comandadas por Paulo Souza, a partir das 18h30.. Espera-se um jogo emocionante entre as equipas Giallorossi e Granata. Enquanto os campanhenses já estão seguros e vão tentar acumular o máximo de pontos possíveis até ao final do torneio, depois de terem vencido a final da Liga Europa, os comandados do treinador português vão tentar conseguir um +3 para se agarrarem ao campeonato. Região da Europa no ranking (atualmente estou em 7º lugar).

Todos os jogos da Serie A TIM estão disponíveis apenas no DAZN: 7 jogos exclusivos e 3 jogos exclusivos compartilhados em cada dia de jogo. ativo agora

Agora vamos falar sobre as possíveis formações que entrarão em campo. Vamos nos concentrar nos anfitriões primeiro. Ele vai estar no gol sem dúvida Rui Patricio com Mancini, Smalling e Ibanez formar um trio defensivo. Eles estarão no meio-campo Kristante, Buff, Mattyk e Zalewski Em contraste com salernitana. direto em frente Dybala, Wijnaldum E o único conselho é o grande dilema: Belotti ou Abraham? Primeira preferência.

Quanto ao onze de Paulo Souza, não há muitas dúvidas. Entre as postagens, encontraremos o habitual diligente Ochoa. Na defesa, cuidado com o tridente Daniliuc, Gyomber, Pirola que terá que parar os ataques do Giallorossi. Na área central do campo Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena e Bradaric Eles irão compor um quarteto com Candreva e Piatek atrás deyaa.

Possível linha de Roma-Salernitana

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio Mancini, Smalling, Ibanez; Cristante, Bove, Matic, Zalowski; Dybala, Wijnaldum; Bellotti/Abraham. Treinador Mourinho

não qualificado: ninguém

ninguém não disponível: Kumbulla, Karsdorp, Darboe, Spinazzola, Celik READ Adversário, placar, previsões de classificação - OA Sport Salernitano (3-4-2-1): Ochoa. Danieluc, Jeomber, Pérola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Piatek; deyaa. todos não qualificado: ninguém

ninguém não disponível: Fazio, Valência

Calendário Salernitana de Roma

Segunda-feira, 22 de maio

18h30 Roma-Salernitana – TV ao vivo na região DAZN. Transmissão ao vivo no DAZN.

O programa ROMA-SALERNITANA: como assistir na TV e transmitir

Ele vive: Área DAZN para assinantes.

Área DAZN para assinantes. Transmissão ao vivo: DAZN para assinantes.

Quem é o governante de Roma Salernitana?

Colombo

Tijuni – sapato

Quarto: as massas

Var: calcinha

AVAR: a evidência

Foto: La Presse