Fiorentina-Inter, Olimpico exausto e dividido em dois para a final da Copa da Itália

Mais algumas horas de espera e então começarão oficialmente os preparativos no Olympico para a final da Copa da Itália, que está marcada para a noite de quarta-feira. De fato, a partir das 20h30 de hoje – após o apito final em Roma-Salernitana – o estádio Foro Italico começará a trocar de pele em vista da partida da Inter-Fiorentina. As bancadas e arquibancadas serão enriquecidas com pinturas clássicas com o branding do Campeonato Nacional. Muitos representantes de instituições também são esperados no estande: do número um Kony Giovanni Malago, aos presidentes da FIGC e da Lega Serie A Gabriele Gravina e Lorenzo Casini até o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

os ingressos

–

Entre curvas e arquibancadas com previsão de venda. Serão mais de 60.000 espectadores no estádio, distribuídos igualmente entre torcedores Nerazzurri e Viola. Cerca de 30.000 ingressos foram disponibilizados para cada um dos dois clubes, com o Olimpico a ser “cortado em dois” no meio-campo: a parte norte do estádio – curva, distinta e meia arquibancada – reservada para torcedores do Inter, o lado sul em vez disso, daria as boas-vindas aos torcedores da Fiorentina. As combinações organizadas pelas duas curvas, no entanto, são mantidas muito secretas: no entanto, ambas parecem fazer um show deslumbrante na loja.