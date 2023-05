Apostas, números e prognósticos da La Liga para o Celta de Vigo Girona

O trigésimo sexto dia liga abre emPalaidos“EU vigo. O Celta está na 14ª posição na classificação, com 4 pontos antes da zona de rebaixamento, e recebe uma Girona que perdeu seu sétimo lugar no fim de semana (o único elegível para participar do próximo lugar conferência liga) emAthletic Bilbau Depois de perder por 2 a 1 contra Villarreal.

Uma partida importante para as duas equipes, que sem dúvida precisam voltar para conquistar os três pontos. o Sylt vigo Depois de bater no dia 26 de abril passadoElche (1-0) graças a um golo que marcou Joseph Edo (aos 90 minutos) Ele sempre perdeu as próximas quatro partidas do torneio. Em detalhe, a equipa foi treinada pelo português Carlos carnaval Eles foram derrotados três vezes contra eles Villarreal (3-1), Getafe (1-0) f Atleta Bilbau (2-1) e pela primeira vez em casa com Valência (2-1).

o Girona Ao contrário do clube galego certamente não em crise de resultados, o time rubro-negro antes da derrota com “Submarino amareloRegistra 3 vitórias e 1 empate contra verdadeiro Madri (4-2), Sevilha (2-0), Maiorca (2-1) f verdadeiro Comunidade (2-2).

Faça suas previsões agora!

o Sylt vigo Ela nunca empatou em seus últimos 7 jogos liga. o citações Desta partida pendia para o lado dos galegos mas não podemos descartar pelo menos um golo de A Girona que perderam apenas um dos últimos cinco jogos fora de casa (1-0 vs Valladolid). cristão minha posição E seus colegas nestes últimos três dias farão de tudo para tentar voltar à área conferência ligaopção interessante”polivalente um convidado 1-2Ao apito triplo do árbitro.