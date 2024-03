Ferrari e Sainz retornam à Austrália após apendicite

“Não estarei 100%”

Se os médicos concordarem, Sainz retornará ao carro logo após passar por uma cirurgia. O espanhol confirmou que seu nível não será o ideal: “Não vou estar no meu melhor. Você consegue isso treinando 10 dias e fazendo simulados, que são atividades que não tenho conseguido fazer nas últimas semanas. Amanhã depois do treino gratuito veremos como me sinto .” Mas tenho bons sentimentos.” Sainz também falou sobre o desempenho de seu substituto de 18 anos em Jeddah Oliver Bermancapaz de terminar em sétimo em sua estreia na Fórmula 1: “Ser espectador é sempre difícil, principalmente quando o carro está tão rápido como em Jeddah. Torna-se fácil pensar em pontos perdidos. Tentei ajudar Berman tanto quanto ele poderia.” “Muito bem, especialmente no gerenciamento de pressão.”