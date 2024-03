GP de Portugal de MotoGP, Bagnaia espera Aldeguer na Ducati e teme avalanche espanhola; Márquez joga na defesa

lá A equipa de MotoGP prepara-se para reiniciar os motores antes do Grande Prémio de Portugal Que será organizado este fim de semana no circuito de Portimão. O foco está claramente em Pecco BagnaiaDepois de dois títulos mundiais, venceu a primeira corrida da temporada no Catar. O piloto da Ducati também almeja a vitória em Portugal, mas Martin promete lutar e também não é confiável Marquês maliciosamente Quem está brincando de esconde-esconde no momento.

Bagnaia aguarda a Avalanche Espanhola

paraFermin Aldigeer chega à Ducati Esta tem sido a notícia dos últimos dias e na conferência de imprensa antes do fim de semana de corrida, Pico Bagnaia também fez uma piada sobre o tema: “Acho que ele é um dos pilotos mais rápidos da nova geração. Em Phillip Island, ele impressionou-me particularmente com o seu tempo de qualificação, que foi há 2-3 anos na segunda ou terceira fila do MotoGP. Acho que ele tem capacidade de se sair bem na primeira divisão. Mais um grande piloto chegando da Espanha“.

Depois o campeão mundial também se concentra no fim de semana português: “Adoro esta trilha, é uma das minhas favoritas principalmente pelas mudanças de altitude. Há um ano, tive um início perfeito aqui, tal como tive no Qatar há duas semanas. Na verdade, estou confiante que com a GP24 poderemos ser mais competitivos em algumas áreas da pista“.

“É a pista que adoro”, pensa Martin.

Jorge Martin sai imediatamente em busca de vingança. O piloto espanhol elogiou o seu compatriota Aldeguer, mas não quis falar sobre o seu futuro: “Dou os parabéns ao Fermín que é meu amigo. É uma situação semelhante à minha e eu mereço. Ainda não é o momento certo para falar sobre meu futuro, mas meu empresário está trabalhando nisso. Corrida? É uma pista que adoro, fui rápido no ano passado, apesar de não ter terminado a corrida. Vamos ver se me sinto melhor com a nova motoO espanhol também revelou a corrida no Catar: “Biko viu minha estratégia no Catar Ele fez o oposto. Porém, em cada caminho a abordagem pode ser diferente“.

Márquez joga na defesa

o O primeiro prêmio geral da temporada para Marc Márquez Foi positivo, mas talvez um pouco mais alto do que suficiente. O espanhol continua a ser um dos pilotos mais esperados do circo esta temporada e há muitas expectativas em relação a ele, mas neste momento prefere jogar na defesa: “A minha abordagem será a mesma que no Qatar. Claramente a novidade é que aqui estaremos na pista para o fim de semana de corrida, sem testes prévios. Isso mudará um pouco o cronograma. Há uma curiosidade em saber como seguiríamos um caminho diferente daquele que vivenciamos“.

