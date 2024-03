Itália x Venezuela 2-1. Retegui é decisivo com dois gols. Donnarumma defende pênalti

00h10 – Scorecards entre Itália e Venezuela

Ao manter o melhor em campo, as substituições trouxeram equilíbrio e reduziram a confusão em campo (também graças ao sistema de jogo). Faltando menos de três meses para o Euro 2024, não há tempo para experimentações.

Boletim entre Itália e Venezuela: Retegui está sozinho e implacável (7), Donnarumma salva (6,5), Fratesi não é muito livre (5)

00:03 – Retegui cuidará disso

(Mande Alessandro Pucci para Fort Lauderdale) Ele pensa sobre isso Ritejoy Há uma forte tentação de pensar que a Itália, depois de tanto sofrimento, possa ter um centroavante. Mas uma partida não é suficiente, mesmo que Mateo, no Estádio Messi diante de Siner, um torcedor feliz, Ele tem duas chances e as transforma em dois O que permitiu aos azzurri vencer a Venezuela na primeira aparição da turnê americana e esconder as dúvidas que surgiram durante uma partida que não ficará para a história.

A Itália vence, mas não brilha. Durante vários minutos, lento, desorientado, perigosamente distraído na defesa. Uma equipe em busca de identidade. Spalletti Ele busca novos caminhos em relação ao método 4-3-3 com o qual se classificou para o Europeu em novembro próximo, mas isso leva tempo. O futebol tranquilo que segue exige longas sessões e muitos testes em Coverciano. Neste momento existe muita boa vontade e vontade de não ceder a um empate que parece dado como certo. Não há intensidade e velocidade, e a confusão é abundante. Os mecanismos devem ser estudados, lubrificados, aperfeiçoados e testados. Retegui é a melhor notícia. Estes são seus primeiros gols com Spalletti depois de fazer a dobradinha com Mancini, que o levou à seleção nacional. Scamaka e imóvel Eles terão que dar um passo para se recuperar.

o Estádio da perseguiçãocom menos de vinte mil lugares, e nem mesmo esgotados, é uma confecção rosa e preta, bastante discreta, mesmo que com uma grande maioria de Fãs italianos. O futebol líquido de Spalletti é ambicioso, mas está numa fase embrionária. Locatelli Ele desce ao escritório do diretor, Fratesi Lutando para encontrar a posição e o tempo de inserção, Boaventura Ele joga muitas bolas generosamente e, por sua vez, se insere atrás do atacante em um sistema de jogo que nunca é o mesmo, o que tornaria a Itália menos previsível e, em vez disso, no momento, apenas aumentaria a confusão. Chiesa larga largo, mas raramente brilha, dá a impressão de ter capacidade de mudar o resultado da partida com sua aceleração, mas não encontra brilho e lá fora é titular. Cambiasso e Udoji Eles são preguiçosos e previsíveis. A defesa também foi fraca e aos 100 minutos deu um pênalti aos céticos venezuelanos: o próprio Odigi e Scalvini causaram o caos e Bom diaSurpreso, em vez de protelar, ele puxou Rondon para fora. DonnarummaFelizmente para nós, ele defendeu o primeiro pênalti italiano da partida e Savarino marcou o rebote para a Itália. READ Skate, Goggia vence a descida do Lago Louise com buracos irreais

Os azzurri movimentam muito a bola, mas o jogo fica totalmente desviado para a esquerda igreja Procure a aceleração ardente e o triângulo curto com Udogi e Bonaventura enquanto na direita Cambiasso alterna com Di Lorenzo. mas A defesa sofre com contra-ataques. O Vinotinto joga um futebol básico, físico e básico: fecha espaços e recomeça no contra-ataque. O gol de Retegui, auxiliado por Cambiasso, é um presente da defesa venezuelana. Parece que o jogo decaiu. Em vez disso, em três minutos, a Itália decide cometer suicídio. Bonaventura, após desembaraçar Bongiorno e Donnarumma, fez o melhor passe possível para um empate confortável para Machis. Spalletti anda nervoso em frente ao seu assento.

Chega no segundo semestre maca Em vez de um Bonaventura perturbado, mas apesar da boa influência do jogador do Inter, a Itália continua plana e cinzenta. A Venezuela tem a melhor chance: Donnarumma, de saída, frustra Cádiz, que acaba de entrar. Então Spalletti decidiu que era hora Novos poderes: Jorginho, Pellegrini eZakagne E imediatamente depois disso Zaniolo. As mudanças dão um choque. A Itália vai rápido e vence, e um dos novos jogadores, Jorginho, dá assistência para Retegui e sorri para Spalletti.

23h54 – Spalletti: “Seja leve no gol. “Precisamos melhorar, com qualquer sistema de jogo.”

“Fizemos algumas coisas boas, mas também fizemos isso uma luz E erros como chegaram Precisão E a Meta aceita. Mas então fizemos um bom jogo Seja com uma defesa de três homens ou com um 4-3-3. A Itália foi melhor no final da partida? O que acontece nunca é coincidência, trabalhamos para dar um rumo à equipe. Então é claro que Precisamos nos esforçar mais em campo, mas isso tem que acontecer com um sistema de jogo e outro. Realegre-se? Quem marca gols sempre dá algo a mais que os outros – acrescentou o treinador aos microfones de Ray -. “Hoje ele teve um bom desempenho na posse de bola para ajudar o time a avançar, nos momentos de ataque e na finalização dos ataques.”

23h51 – Jogo Itália-Venezuela termina 2-1

Protagonista Retegui com adereço: Aos 40 minutos e depois aos 80, o atacante do Gênova salvou a Itália, comandada por Spalletti, da derrota no primeiro amistoso pelos Estados Unidos. Entre seus objetivos está um PartidasNasceu do erro de Boaventura.

23h48 – Três minutos de prorrogação

São 90 minutos: o árbitro marca 3 minutos de acréscimo.

23h44 – Retegui sai de campo

Após 87 minutos de jogo e dois gols marcados, Spalletti deixou o campo Ritejoy. Ele entra no lugar Raspadori.

23h38 – Retegui marca dois gols aos 80 minutos!

Uma boa jogada da Itália que termina com o segundo gol Ritejoy O que traz a Azzurra de volta à vanguarda. Ajuda de Jorginho.

23h34 – Zaniolo tenta à distância READ Bologna-Inter, é um amarelo 'distinto': há risco de nocaute na mesa para rossoblù?

Pouco mais de dois minutos depois de entrar em campo, Zaniolo imediatamente tenta um chute de longa distância com o pé esquerdo: Romo se estica e estende além da trave.

23h31 – Outra substituição

São 73 minutos e Spalletti muda novamente: em campo Zaniolo Em um lugar Cambiasso.

23h23 – Substituição tripla de Spalletti

Aos 65' eles saem Locatelli, Fratesi e a igrejaEles entram em campo Jorginho, Pellegrini e Zaccagni.

23h21 – Donnarumma e Scalvini rejeitam Cádiz

Nova entrada da Venezuela CádisEle foi imediatamente perigoso aos 63 minutos, mas sua tentativa foi inicialmente bloqueada Donnarumma então quem Scalvini.

23h18 – Rondon ainda perigoso

O atacante venezuelano corre em direção ao gol DonnarummaTentando cabecear a bola. Tem uma marca nele Escrito por Lourenço Mas foi o primeiro jogador italiano que saiu um pouco impreciso e o rebote estava prestes a provocar a Itália mais uma vez.

23h15 – Pecador nº 10

Enquanto isso, nas arquibancadas está o presidente da Federação Italiana de Futebol Gabriel Gravina Ele deu uma camisa azul para Yannick SinerHoje, espectador Itália-Venezuela E amanhã em quadra pela primeira vez no Miami Open contra o Vavasori.

23h13 – De volta ao 4-3-3

Spalletti Ele retorna à sua formação após o 3-4-2-1 inicial. Barella no meio-campo tenta criar a bola imediatamente, mas a pressão agressiva dos adversários e os erros dos azzurri nem sempre resultam em passes verticais suaves.

23h03 – Início do segundo tempo

Spalletti muda imediatamente: ele entra Maca em vez de Bonaventura.

22h47 – Fim do primeiro tempo

Após um minuto de acréscimo, o árbitro contou o primeiro tempo da partida entre Itália e Venezuela com placar de 1 a 1. Machis responde ao chute de Retegui após erro de Bonaventura.

22h43 – Machi empata após dois minutos

Apenas dois minutos após o gol inaugural, a Itália sofreu o empate. O passe para trás é mortal Boaventura Essa ajuda precisa é necessária para Partidas Que desloca Donnarumma com um chute rasteiro.

22h40 – Retegui marca aos 40 minutos

A Venezuela perde a bola na sua zona de defesa e a Itália aproveita imediatamente: Locatelli Catalisadores Cambiasso Que por sua vez encontra Ritejoy Que cruza o chute e vence Romo. A Itália está à nossa frente.

22h36 – Cambiasso de escanteio

Ainda Cambiasso (No minuto 33), desta vez do Al-Alam. Seu tiro de canto É direto para o gol, mas Romo não se surpreende.

22h34 – Os Azzurri são imprecisos

Cruzar Cambiasso não chega Boaventura: O cruzamento do jogador da Juventus foi muito alto. A bola é perdida fora da linha de base e a Venezuela parte de Romo.

22h19 – Rondon está a um passo de marcar!

Rondon A pouca distância de fazer o 1-0. Mais uma vez, o camisa 23 de Vinotinto se mostra muito perigoso na área, esquecido pela defesa azzurra, e atingido por cruzamento preciso. Partidas O que não afeta com precisão e termina apenas na lateral da coluna. READ Irlanda, Noruega e Alemanha no suporte Oppo e Ruta.

22h16 – Pecador em campo

Era esperado e este evento de futebol não faltou: Yannick Siner Às vésperas de estrear no Masters 1000 de Miami foi ver a seleção nacional. O número 3 do mundo chegou por volta dos 15 minutos e após cumprimentar toda a delegação italiana nas arquibancadas, sentou-se ao lado do presidente Gravina.

22h14 – Finalização de Chiesa aos 13 minutos

Frederico tenta igreja Cerca de um quarto de hora de jogo: ele chutou para o poste mais distante, mas a bola bateu na trave logo à esquerda do gol. Romão.

22h05 – Donnarumma defende o pênalti!

Tudo acontece logo no início do amistoso Donnarumma Ele é imediatamente o protagonista com o save Rondon De onze metrosGigio se joga para a esquerda e enfrenta o atacante de Batista. No rebote, Savarino é o primeiro a chegar na bola, mas manda alto. Permanece em 0-0.

22h02 – Pênalti para a Venezuela no segundo minuto!

Pênalti imediato para a Venezuela! em 2' Bom dia Comete uma falta na grande área Rondon O árbitro imediatamente marca o chute de onze metros.

A partida entre Itália e Venezuela começa no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

21h59 – Relembrando Joe Barron

Foi observado um minuto de silêncio em memória de Joe Baroni, gerente geral da Fiorentina falecido no dia 19 de março, aos 57 anos.

21h58 – As equipes entram em campo

Equipes Spalletti e Batista em campo: chegou a hora do hino nacional.

21h20 – Escalação oficial da Venezuela

(4-2-3-1) Romão; Ferrarisi, Angel, Osório, Navarro; ARAMBURU, Martinez; Machis, Cáceres, Savarino; Rondon

21h15 – Escalação oficial da Itália

(3-4-2-1) Donnarumma. Di Lorenzo, Bongiorno, Scalvini; Cambiasso, Udogi, Locatelli, Bonaventura; Fratesi, igreja; Ritejoy

18h50 – As cinco regras de Spalletti

Sacrifícios No campo e um Bom comportamento Fora. Sem “pequenas horas” ou excessos. Luciano Spalletti voltou à seleção neste período regras Quem quer ser respeitado em todos os aspectos: “Para mim, os jogadores de futebol são criaturas especiais, mas quero que eles “Respostas privadas”“, disse o treinador.

18h40 – Possível escalação

Itália Ele deveria entrar em campo assim, com A.J 3-4-2-1: Donnarumma. Scalvini, bom dia, Bastoni; Cambiasso, Jorginho, Barella, Udogi; Fratesi, igreja; Ritejoy.

18h30 – Onde assistir ao jogo Itália-Venezuela na TV