Juventus, Allegri: Kane está fora, Vlahovic está presente e Pogba não está pronto. Criticar meu jogo? Existem treinadores melhores…’| primeira página

treinador Juve, Massimiliano AllegriEle falou na coletiva de imprensa para apresentar o desafio que os bianconeri enfrentarão amanhã Sassuolo.

Ken-“

Por enquanto, só posso dizer que acho que Ken não está disponível, ele estava apavorado ontem. Para outros, terei que avaliar quando os vir, o jogo de quinta-feira exigiu muita energia. A nossa equipa está em boa forma física. Hoje vou avaliar quem deve entrar em campo.

Paraíso – “São duas situações diferentes. Paredes está apto e pronto para jogar. Pogba ainda não está pronto para jogar.”

SZCZENSY – “Chesney? Vou falar com ele hoje e se ele estiver calmo e tranquilo vem com a gente, senão dou um dia de folga para ele. Ele melhorou muito desde que chegou na Juventus. É um dos melhores goleiros de lá . Ela é em termos de confiabilidade e presença em campo. ‘Dentro do jogo'”.

defesa – “Bremer está com dor de garganta, jogamos muitos jogos e vamos ver como ele se sai. Se não, tem Rugani e Bonucci, Leo voltou ao grupo também”

Frattice-“Ele é jogador do Sassuolo e nem sempre é bom julgar os outros jogadores. Lembro-me de ir vê-lo com Monza e ser atingido por aquele menino que corria por todo o campo.

Sassuolo – “O fato de eu estar em boas condições técnicas e físicas não muda. Temos que tentar voltar às vitórias porque perdemos em Roma. Temos um período de 15 dias muito importante, com dois jogos da copa pelo meio. .”

classificação – “Será uma partida difícil. Ainda temos Atalanta 4 pontos na classificação que está sendo escrita, mas com os 15 pontos superamos a Lazio na classificação de campo ontem e temos que vencer para ultrapassá-los. Faltam 9 partidas , 27 pontos estão disponíveis e também queremos melhorar a classificação do ano passado.”

15 pontos – “Vamos começar pelo Sassuolo e depois pensamos no Sporting. Não consigo pensar mais. Queremos encher o mês de Maio com jogos que vão significar a final da Taça e as meias-finais da Liga Europa”.

o jogo – “Eu respeito e ouço as opiniões de todos. Acho muito difícil ver meu time, muito menos os outros. Eu luto com meu time, não posso dar conselhos sobre como fazer outros times jogarem. Eles conseguiram… “.

de logio – “Amanhã veremos se Berardi estará ou não. De Sciglio não estará disponível porque treinou ontem e não estava se sentindo bem. Existem jogadores sub-23 que podem substituí-lo”.

estrangeiros – “Palavras de Mancini? Devo dizer que falo muito pouco e é uma das poucas qualidades que tenho. Mancini é o técnico da seleção nacional e acho que ele está fazendo um bom trabalho, então não sei quantos jogadores italianos estão jogando ou não na Série A.”

ataques – “Valhovic jogou meia hora e está em boa forma. amplas margens para melhoria e qualidade são difíceis de encontrar. Milik é melhor e pode confiar nisso

POGBA – “Ontem ele fez 20 minutos muito intensos no final do treino. Hoje vamos ver como ele se sai. Ele só pode melhorar. Acho que ele vai crescer daqui até o final do torneio.”

Toda a liga Serie A TIM está disponível apenas no DAZN com 7 partidas exclusivas e 3 partidas exclusivas compartilhadas em cada dia de jogo. Ative sua assinatura agora.