Futebol na TV hoje (sábado, 15 de abril): calendário, calendário e jogos na Itália e no exterior. Como transmitir partidas

Fãs de futebol, apertem os cintos. Hoje, sábado, 15 de abril, preparamos uma grande festa para você, planejando desafios interessantes e emocionantes de todo o cenário global. Além dos Campeonatos da Europa, que como de costume são os campeonatos, serão visíveis as competições das ligas australiana (A-League) e brasileira (Brasileirão). Basta saber onde vê-los. E nós mostramos para você.

Você pode passar a manhã no meio La Liga, Primavera 1, La Liga Feminina e Primeira Divisão Feminina. Então, a partir das 13h30, nunca mais parava. A Inglaterra foi colocada no tabuleiro por quatro partidas Liga Premiada (Aston Villa – Newcastle, Tottenham – Bournemouth, Chelsea – Brighton e Manchester City – Leicester) e um dos Copa da Inglaterra Feminina (Manchester United x Brighton). Por outro lado, a Itália oferece partidas das três ligas profissionais, Da Série A para a Série Ccom as três equipes participantes da Liga dos Campeões (Milão, Napoli e Inter) disputando uma após a outra.

Todos os jogos da Serie A TIM estão disponíveis apenas no DAZN: 7 jogos exclusivos e 3 jogos exclusivos compartilhados em cada dia de jogo. ativo agora

Para os amantes da técnica e do futebol feito com posse de bola, os jogos são imperdíveis La Liga Baseado em liga portuguesa, que será transmitido pelo DAZN e OneFootball. Mas a cereja no topo do bolo são as duas raças primeira liga brasileira Está programado entre 21h (Cuiaba Palmeiras) e 23h30 (Botafogo – São Paulo).

Finalmente eles não vão perder Bundesliga E liga 1, Com o tão aguardado confronto pela primeira vez entre Paris Saint-Germain e Lens, ambos exibidos na Sky Sports. Abaixo está a programação completa de onde assistir a todos os jogos de futebol programados para o dia, Sábado 15 de abril.

A lista completa de futebol na TV hoje

09h00 A-LEAGUE: Central Coast Mariners – Cidade de Melbourne – Transmissão ao vivo no OneFootball

Transmissão ao vivo no OneFootball 11h00 Rabi` al-Awwal: Frosinone Inter – Transmissão ao vivo na Sportitalia

Transmissão ao vivo na Sportitalia 11h45 A-League: Western Sydney Wanderers – Melbourne Victory – Transmissão ao vivo no OneFootball

Transmissão ao vivo no OneFootball 12h00 La Liga Feminina: Barcelona – Atlético de Madrid – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 12h30 SÉRIE FEMININA: Pomigliano Como – Transmissão ao vivo do Tim Vision, somente assinantes

Transmissão ao vivo do Tim Vision, somente assinantes 13h00 em Rabi` al-Awwal: Lecce Roma – Transmissão ao vivo na Sportitalia

Transmissão ao vivo na Sportitalia 13h30 Premier League: Aston Villa – Newcastle – TV ao vivo na Sky Sport (203 e 213) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (203 e 213) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 14h00 Série B: Genoa Perugia – TV ao vivo na Sky Sport (251) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (251) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h00 Série B: Veneza Palermo – TV ao vivo no Sky Sport (252) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sport (252) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h Série B: Ascoli-Sudtirol – TV ao vivo na Sky Sport (253) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (253) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h00 Grupo B: Benevento Reggina – TV ao vivo na Sky Sport (254) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (254) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h Série B: Bari-Como – TV ao vivo no Sky Sports (255) apenas para assinantes. Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sports (255) apenas para assinantes. Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h00 Série B: Cosenza-Cittadella – TV ao vivo na Sky Sport (256) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (256) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h00 Série B: SPAL-Brescia – Transmissões de TV ao vivo na Sky Sports (257) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

Transmissões de TV ao vivo na Sky Sports (257) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 14h00 La Liga: Villarreal – Valladolid – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 14h30 dia Rabi 1: Sassuolo Cagliari – Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio

Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio 14h30 Série Feminina: Inter Roma – TV ao vivo na Inter TV, apenas para assinantes, e na LA7, sem criptografia; Transmissão ao vivo no Tim Vision, somente assinantes

TV ao vivo na Inter TV, apenas para assinantes, e na LA7, sem criptografia; Transmissão ao vivo no Tim Vision, somente assinantes 15h00 SÉRIE A: Bolonha-Milão – TV ao vivo no Sky Sport Zone DAZN (214), só para portadores de passe de temporada; A transmissão ao vivo no DAZN é apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sport Zone DAZN (214), só para portadores de passe de temporada; A transmissão ao vivo no DAZN é apenas para assinantes 15h00 Rabi` al-Awwal 1: Juventus-Cesena – Transmissão ao vivo no Sportitalia SILive 24

Transmissão ao vivo no Sportitalia SILive 24 15h00 Rabi` al-Awwal: Milão – Turim – Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio

Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio 15h30 Bundesliga: Bayern de Munique – Hoffenheim – TV ao vivo na Sky Sport (204), somente assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (204), somente assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 16h00 Premier League: Tottenham – Bournemouth – TV ao vivo no Sky Sport (203) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sport (203) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 16h00 Premier League: Chelsea – Brighton – TV ao vivo no Sky Sports (201) apenas para assinantes. As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sports (201) apenas para assinantes. As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 16.15 Série B: Cagliari Frosinone – TV ao vivo na Sky Sport (251) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (251) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes 16.15 La Liga: Athletic Real Sociedad – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 17:00 Rabi’ al-Awwal: Fiorentina Bolonha – Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio

Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio 17h30 Série C: Ancona Rimini – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17h30 Série C: Montevarchi-Alessandria – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17.30 Série C: Carrarese-Lucchese – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17h30 Série C: Cesena Vice Pesaro – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17h30 Série C: Fermana-Pontedera – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17h30 Série C: Fiorenzuola-Siena – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17h30 Série C: Gubbio-Torres – TV ao vivo na Sky Sports (253); Transmissões ao vivo no Sky Go e Eleven Sports são apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sports (253); Transmissões ao vivo no Sky Go e Eleven Sports são apenas para assinantes 17.30 Série C: Imolese-San Donato Tavarnelle – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros

Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para membros 17h30 Série C: Olbia-Reggiana – Transmissões ao vivo no Eleven Sports e OneFootball, apenas para assinantes

Transmissões ao vivo no Eleven Sports e OneFootball, apenas para assinantes 17.30 Série C: Entella-Recanatese – Transmissões ao vivo no Eleven Sports e OneFootball, apenas para assinantes

Transmissões ao vivo no Eleven Sports e OneFootball, apenas para assinantes 18h00 Série A: Nápoles-Verona – TV ao vivo no Sky Sport Zone DAZN (214), só para portadores de passe de temporada; A transmissão ao vivo no DAZN é apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sport Zone DAZN (214), só para portadores de passe de temporada; A transmissão ao vivo no DAZN é apenas para assinantes 18.15 La Liga Espanhola Feminina: Levante-Villarreal – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 18.15 FA Women’s Cup: Manchester United – Brighton – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 18h30 Premier League: Manchester City – Leicester City – TV ao vivo no Sky Sports (201) apenas para assinantes. As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sports (201) apenas para assinantes. As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 18h30 La Liga: Betis-Espanyol – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 18h30 Bundesliga: Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach – TV ao vivo na Sky Sport (203 e 213) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (203 e 213) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 19h00 Liga Portuguesa: Chaves Benfica – Transmissão ao vivo no OneFootball

Transmissão ao vivo no OneFootball 20h45 SÉRIE A: Inter-Monza – TV ao vivo na Sky Sport (201, 202, 213 e 251) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go e DAZN são apenas para assinantes

TV ao vivo na Sky Sport (201, 202, 213 e 251) apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go e DAZN são apenas para assinantes 21h00 La Liga: Cádiz – Real Madrid – DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

DAZN Live Streaming, apenas para assinantes 21h00 Ligue 1: Lens do Paris Saint-Germain – TV ao vivo no Sky Sport (203) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

TV ao vivo no Sky Sport (203) apenas para assinantes; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes 21h00 Brasil: Cuiabá Palmeiras – Transmissão ao vivo no OneFootball

Transmissão ao vivo no OneFootball 21h30 Liga Portuguesa: Porto Santa Clara – Transmissão ao vivo no OneFootball

Transmissão ao vivo no OneFootball 23h30 Brasil: Botafogo – São Paulo – Transmissões ao vivo no OneFootball e no Mola

Foto: La Presse