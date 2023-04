“Na liga, queimamos tudo e depois chegou o financiamento.”

O material que começa a filtrar está gerando discussão, e não apenas nas redes sociais Relatório do episódio dedicado a Calciopoli Previsto para segunda-feira, 17 de abril. Entre as várias denominações e antevisões, destacam-se as palavras do ex-presidente do Cagliari, agora dono do Brescia Calcio Massimo Cellino, então presidente da Liga .

Palavras de Cellino para relatar, volumes queimados e dinheiro atrasado

O que aconteceu nesse período? Após a renúncia de Federcalcio e confiando a chegada de Guido Rossi, a Liga também mudou sua liderança: Adriano Galliani, então número um, deu lugar a Cellino justamente no período que se seguiu às despedidas de Moggi, Bettiga e Giraudo. E eles realmente se referem a esses momentos Suas palavras são inacreditáveis ​​para relatar:”Eu estava tentando manter a cabana de pé porque tudo estava desmoronando. Eu, que era um dos caciques mais jovens que governou e organizou a Liga, para limpar todas as besteiras que havia ali. Eu não sabia por onde começar. Estávamos sempre lá tentando organizar o torneio. Havia um grande pote de metal com todas as gavetas e todos os arquivos de todas as empresas: que se inscreveu no torneio com falsa garantia, e baixou o IRPEF como meio de transporte. Descemos para o campo, tinha uma caixa de ferro assim, Jogamos tudo e queimamos tudo. No dia seguinte, quando eles vieram, procuraram aquela pasta, não havia f ** k“.