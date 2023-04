Digite pellet no dicionário: proposta empresarial

Faz pouco mais de três meses desde aquela coisa terrível 29 de dezembroO dia da morte de um dos maiores jogadores de futebol da história: pelota. Uma data que marcará para sempre o grande luto de todo o futebol mundial. O fenômeno brasileiro foi uma verdadeira lenda do esporte, um de seus maiores representantes, e até então o único a vencer três Copas do Mundo com seu país. Pelé, talvez junto com Maradona e alguns outros, representa os extremos daqueles que sonham em se tornar jogadores de futebol um dia. Em homenagem a essa grandeza, sua fundação decidiu incluir a palavra Pelé no dicionário português como sinônimo de “grandeza”, “incomparável” e “único”. O objetivo desse movimento é que a palavra seja refletida como um adjetivo: “maior que todas as outras, sinal de grandeza, inigualável, sinônimo de excelência, único”.

Pelé no dicionário, assim como Santos para apoiar a iniciativa

Para concretizar a iniciativa, foi aberta uma página de coleta de assinaturas (pelenodicionario.com.br) onde é disponibilizado ao público um formulário digital para apoiar a ideia. “O mundo inteiro conhece e reverencia o melhor brasileiro de todos os tempos. Agora é a hora de homenagear Pelé, eternizar o Rei com uma palavra do dicionário. Faça login e faça parte do movimento!” Ele lê o anúncio nas redes sociais sobre sua fundação. Também em apoio à iniciativa Santosequipa onde O Rei passou a maior parte da sua carreira, e o grupo Terra.