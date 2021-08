Suning, a situação agora é péssima: com dinheiro de Lukaku leva pelo menos 4 vezes | primeira página

Infelizmente, os terremotos no Inter não são uma novidade para nós. Somos assim, somos um pouco masoquistas, e o problema é que essa condição nunca nos faz sentir saudáveis ​​e nunca conseguimos ficar calmos. No entanto, a pergunta de Lukaku assume características estranhas e perturbadoras. Você sempre defendeu Zhang e Suning de ataques externosDefendi a propriedade porque de vez em quando também seria correto considerar os fatos e a razão de acordo. Suning resgatou Inter do abismo e, em poucos anos, trouxe-o de volta a níveis elevados. Zhang construiu um clube forte com os melhores treinadores, fez-nos regressar primeiro à Champions League de forma consistente e concluiu o nosso trabalho com o Scudetto, que não está no conselho desde 2010.

Não me esqueço de tudo isso, mas agora estou tropeçando também. Não sou daqueles que fecham os olhos às consequências da epidemia, vejo que O mundo do futebol está passando por momentos difíceis, e percebo que outros grandes italianos também estão em movimento, tentando evitar a areia movediça por falta de dinheiro, mas a pergunta de Lukaku é diferente. Na verdade, a saída de Hakimi (como sempre nos disseram e consideramos corriqueiros) corrigiu a lacuna orçamentária criada pela falta de receita na temporada passada e na temporada anterior. Não sou ingênuo, só sabia que seria preciso aproveitar algo mais e o mercado de entrada seria complicado. NS.Eu esperava pequenas vendas, cortes de salários e compras a crédito, mas não isso, nada daquilo.

Também entendi a venda do Big Rom nestes números: 140 milhões para um jogador (mesmo que sejamos falando dos melhores da Europa) que fará 29 anos no próximo ano não pode ser recusada enquanto esse dinheiro for gasto no mercado para se fortalecer O time. Suponho uma hipótese: se esses 140 milhões forem gastos para tirar Gabriel Jesus da cidade (24 anos, 4,5 milhões de salário e a um preço acessível) e Vlahovic da Fiorentina (22 anos, baixo salário e investimento garantido 60 milhões) e também levar Dumfries e Nández os melhores aplausos. Mas se Suning pretende, ao que parece, ficar com todo o dinheiro para o investimento infeliz de 30-40 milhões, então eu não quero.

Nos últimos anos, Marotta e Ausilio têm se saído muito bem, mas devemos, no entanto, fazer com que ajam nas melhores circunstâncias e não colocar uma chave no trabalho, forçando-os a saltar por obstáculos e serem patetas para a imprensa e os fãs. Marotta deu sua palavra primeiro sobre Hakimi como o único iniciador e depois sobre a não portabilidade de outros grandes nomes, imagine Lukaku. Ao fazer isso, a Suning está desestabilizando um ambiente que já está desestabilizando a mídia A cada sopro do vento, imagine se você estivesse mostrando sangue para tubarões. Isso não é bom e os protestos dos torcedores não são mais um sintoma de intolerância com a gestão da empresa, que agora é cada vez menos compreendida.

Repito: não estou discutindo a qualidade da Operação Lukaku (que adoro como todos os fãs de nerazzurri), mas tenho um grande ceticismo sobre como administrar qualquer receita desse “sacrifício”. Sem Lukaku, o Inter (que já perdeu Conte, Hakimi e Eriksen) perde 60% do seu potencial, O belga não deve ser substituído porque é impossível substituí-lo. A equipe sem Big Rom precisa ser “reconstruída”, repensada, e dois atacantes devem chegar em seu lugar e não apenas um reserva. É muito fácil ler a verdade dos fatos dessa maneira e é claro que Marotta e Ausilio fizeram essa lógica. a Os executivos do Inter claramente não estão felizes com a perda do príncipe em meados de agosto, mas sabem muito bem como construir uma equipe mais forte e futurista com todo esse dinheiro.. Mas não, eles não podem e então fica muito difícil para eles. Suning terá que endireitar os ouvidos, o pessoal do Inter já está começando a fazer sua voz ser ouvida e acho que hoje não podemos mais tapar os ouvidos.