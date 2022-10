Futsal, Serie A masculina, Napoli e Olympus em 4 em 4, Itália feminino, Euro 2023 desaparecendo

Napoli dobra o Ital Service Pisaro por 2 a 1, bom dia em Roma em Melelli. A selecção nacional de futebol de Francesca Salvatore perdeu por 5-1 com Portugal no torneio principal de Fafe

Petro Centrokole

Napoli Futsal e Olympus Roma estão mais uma vez no topo da Serie A New Energy após a dupla Sky em Montesilvano que conclui o quarto dia da temporada regular. Duas vitórias diferentes, mas uma que ressalta o grande estado da forma phlegrain e capitolina.

Fortaleza com EX – Se for uma entrega entre quem teve o scudetto no peito por três anos seguidos e quem quer desamarrá-lo, será visto no final da primavera. Atualmente, o Napoli está mais saudável: forte, Fortino. É exatamente o Robocop (7º em quatro jogos) para responder rapidamente a Azzurro De Oliveira, na largada, enquanto Italservice Pesaro compensa muitas ausências e algumas voltas, com coração. Mesmo quando Archdiacone é expulso por um cartão amarelo duplo: 1-1 no intervalo. A partida é decidida pelo suplente Massimo de Luca, com a cumplicidade de Nicolas Lopez, que errou o momento do mergulho: um placar ruim, mas minuto, termina no canto, para passar Flegrain. Daffo Bargnesi (no banco em vez de Colini suspenso, que está na arquibancada ao lado de sua filha) tenta todos eles, incluindo 5vs4. O ataque final não tem o efeito desejado. Nápoles vence.

cauda de cabeça – Tudo é muito mais simples para a Olympus Roma, até porque a Cita de Melili é a única equipa ainda em exercício, a única equipa que saiu da Serie A, sempre a marcar golos, de prontidão. Acontece de novo no PalaRoma aos 1’24”: o calcanhar indistinguível de Marcelinho agradece a Tres Rudinei e ultrapassa Boschiggia. D’Orto controla o jogo com facilidade e se espalha no segundo tempo. Tres Rodini ainda está nos escudos. Cutrupi, Joselito e Marcelinho marcaram Dupla pontuação de Cutrupi 7-0. READ Vôlei, copas: Monza e Scandichi comemoram na Europa

o sumário – Estes são os resultados da quarta jornada: Sandro Abate – Pescara Futsal 1-6 (sexta-feira), Meta Catania – Futsal Pistoia (adiado), Real San Giuseppe – Ciampino 4-2, Petrarca-Velde Eboli 3-2, Dawson-Fortitudo veio Pomezia 5-4, 360GG Monastir-L84 (adiado para 9 de novembro), Italservice Pesaro-Napoli Futsal 2-1, Olympus Roma-Città di Melilli 7-0. Classificação: Napoli Futsal, Olympus Roma 12 pontos, Pescara Futsal 10, Dusun Came 8, Felde Eboli 7, 360 GG Monastir 6*, Meta Catania 6*, L84* e Real San Giuseppe 4, Italservice Pesaro, Pistoia Futsal*, Fortitudo Pomezia , Ciampino, Sandro Abate Avellino, Petrarca 3 e Città di Melilli 0. * Menos de um jogo.

Liga dos Campeões – Entretanto, a cidade de Eboli prepara-se para viver a primeira experiência europeia da sua história na Lituânia, sede da ronda principal da UEFA Champions League de 26 a 29 de Outubro, no Estádio Prenai, a 39 quilómetros de Kaunas. Volpi Salvo Sampieri fará sua estreia na quarta-feira, 26 de outubro (15h30, horário italiano) contra o finlandês Campoxen Dynamo, no dia seguinte (mesma hora) contra o Letônia Petro. O Grupo G terminará no sábado, 29 de outubro (19h, horário da Itália) contra o anfitrião Kauno Argélia. Apenas o vencedor do quadrilátero entrará no Elite Tour de 22 a 27 de novembro, cujo sorteio será realizado em Nyon no dia 8 de novembro.

Itália feminina – Sem negócios para o torneio de futebol feminino, obrigado a vencer o terceiro e decisivo jogo da ronda principal frente a Portugal, país anfitrião e vice-campeão da Europa, foi derrotado por 5-1 no Pavelhão Mlitiosos em Fafe, perto de Braga. Não engane o placar, Azzurre vai jogar de forma equilibrada por três quartos do jogo: escorregando da sua antiga posição Città di Falonara Fifò no primeiro tempo, agarrando-se e reagindo no segundo, tocando em várias ocasiões com Grieco e bem merecido Ble 1 -1 que Pato Dalmaz entrou. No entanto, a diversão do sorteio dura 27 polegadas: em desenvolvimentos de canto, Ana Azevedo criou, por outro lado, o novo recurso Lusitano. A 4’30” do final, o gol que extingue as esperanças azuis: Mais um feito de super-herói, desta vez de Carla Vanessa. Com um chute na rede, Sestari está fazendo tudo o que pode, mas para Pisco é jogo de menina assinar 3- 1 com um gol desprotegido. Tenta o cartão de desespero de Francesca Salvatore com o goleiro em movimento, mas o bis de Katia Morgado no final corrige o resultado com um placar de 5-1 Um resultado pesado, talvez uma negativa injusta nega a possibilidade de a Itália Futsal participar da quarta final do Euro 2023, marcada para março, que vai ver os campeões europeus disputarem o título continental em Espanha, Portugal, Ucrânia e Hungria. READ Possíveis escalações - Série A, última transmissão ao vivo da 12ª rodada: Vlahovic desafia Jiro

Portugal 5-1 Itália (1-0 pontos)

PortugalAna Catarina, Carla Vanessa, Morgado, Azevedo, Pisco, Rocha, Maria, Inês Fernandez, Vivo, Janis, Jenny, Carol, Pedrera, Nunes. CT Conceição

ItáliaCestari, Copari, Borges, Pelé, Adamati, Debasi, Bomboselli, Botima, Greco, Mansueto, Vanelli, Bovo, Dalmaz, Ferrara. Treinador Salvatore

Sinais: 14’45” Fif (P), 26’31” Dal’Maz (I), 26’58” Ana Azevedo (P), 35’30” Pisko (P), 37’31” e 38’03” Morgado (P)

amonites: Butima (I), Pisco (P), Vanelli (P)

Nota: 17’47 ” tl Pisko Erro (P) o revisor: Soykan (TUR), Schaerli (SUI), Yiangou (CYP), CRONO: Santos (POR)