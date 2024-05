Foi convocado por Portugal e disputará seu sexto Europeu

Lisboa, 21 de maio de 2024 – 39 anos Cristiano Ronaldo Ele está se preparando para experimentar seu 11º torneio internacional Uma carreira sem fim. O ex-jogador da Juventus que agora joga na Arábia Saudita, Na vitória Ele foi incluído no elenco de 26 jogadores oficializado pelo selecionador PortugalEspanhol Roberto MartinezParticipar No Campeonato Europeu de 2024 Que será realizado na Alemanha.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro fará a sua parte Europeu VI (Outro recorde ao qual se somam cinco Copas do Mundo). Vinte anos depois de sua primeira aparição em Campeonato Europeu 2004 Organizado em Portugal e oito anos depois da conquista do Europeu de 2016, CR7, natural da Madeira, prepara-se para melhorar os recordes que já detém: seleções (206) e golos (128) na seleção nacional. Não é de surpreender que a seleção portuguesa também tenha sido marcada Na ausência de Rafael Guerrero Ele desistiu devido a lesão e incluiu o jovem ala Francisco ConceiçãoQue joga no FC Porto tendo como treinador o pai, Sérgio Conceição.

Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al-Nassr desde a Copa do Mundo de 2022, onde perdeu a vaga titular indiscutível, voltou a ser titular de Martinez, Sucessor de Fernando Santos O autor é impecavelmente qualificado. Com dez vitórias em igual número de partidas e – 36 gols foram marcados em 2Portugal encontrou o seu melhor marcador em CR7 (10 golos em 9 jogos).

Elogiar “o jogador que marcou 42 gols em 41 partidas Martinez disse que continua a fornecer “a qualidade que precisamos na frente do gol para o seu clube”. Antes de enfrentar a República Tcheca, a Turquia e depois a Geórgia no Grupo F do Europeu, que será disputado na Alemanha. De 14 de junho a 14 de julho, Portugal vai disputar jogos preparatórios frente à Finlândia, Croácia e Irlanda.

Além de Ronaldo, Roberto Martinez escolheu os atacantes Rafael Leão, João Félix e Gonzalo RamosAssim como Pedro Neto e Francisco Conceição. A fantasia no meio-campo ficará a cargo de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e Otávio, enquanto João Palinha, Ruben Neves ou João Neves terão que cuidar da recuperação. Ruben Dias formará a linha de defesa com Danilo Pereira, Antonio Silva e Gonzalo Inácio. Martinez disse que o veterano Pepe (41 anos) também foi convocado por causa de seu “importante papel no vestiário”.