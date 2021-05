Federação Italiana de Esportes Equestres – Pisa “O Mundo” com o Longines FEI Endurance Championship 2021

Classificação: Stamina 8 de maio de 2021

Cavalos e cavaleiros de 32 países e 5 continentes

Duas semanas após o início do Campeonato Mundial de Enduro da FEI Longines de 2021, está programado para acontecer Em 22 de maio em San Rusor de PisaEm, os chefes das equipes das federações das nações participantes anunciam oficialmente os nomes dos cavalos e cavaleiros (56% homens e 44% mulheres), que vão disputar os 160 quilômetros de pista percorridos no município de San Russoor. Inicialmente, marcado para as 7 horas do Hipódromo de Beisan, estarão casais de 32 países, dos quais 13 também estão inscritos na competição por equipas; Cinco continentes estão representados.

O Final Inscrições As associações individuais citadas confirmam o alto nível de casais inscritos no Longines FEI Endurance World Championship 2021. A maior atenção será dada ao campeão mundial, o espanhol. Jaume Ponte Dash, Competindo pela defesa do título conquistado em 2016 em Samurin (Eslováquia). Os melhores cavaleiros do mundo competirão pela vitória, em primeiro lugar sua esposa Maria alvarez Bunton (Espanha), campeão mundial de 2008 em Terengganu (Malásia) e 2010 em Lexington (EUA). Credenciados são igualmente espanhóis Moral de Alex Locke e Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa (Bahrein), respectivamente, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de 2016 em Samurin.

32 países são representados

Pisa e Toscana se preparam para receber delegações Da Argélia, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, Bielo-Rússia, Brasil, Bulgária, Chile, Croácia, Emirados Árabes Unidos, França, Alemanha, Iraque, Irlanda, Itália, Lituânia, Noruega, Omã, Portugal, REF Romênia , Eslováquia, Espanha, EUA, África do Sul, Suécia, Suíça, Hungria e Uruguai.

A Federação Internacional de Hipismo (FEI)

“Agradecemos todos os esforços da Comissão Organizadora e da Federação Italiana de Desportos Equestres que, no curto espaço de tempo disponível, levaram à criação de um evento tão importante, num local único como o Autódromo de San Russoor. Foi um evento importante E com uma gama de atletas e cavalos de classe mundial estamos prontos para um maravilhoso evento de grande esporte. Ele disse Christina Abu-Dayyeh, Recentemente nomeado Diretor de Enduro da Federação Equestre Internacional (FEI) – Se por um lado foi uma grande decepção termos que adiar a edição 2020 do Longines FEI Capacity Championship devido aos problemas causados ​​pela Covid-19, por outro lado, sem dúvida aumentamos nossa paixão e compromisso em fazê-lo . A edição de 2021 é mais emocionante. “

Comissão organizadora

“Enquanto a preparação para o campo de jogo e para o torneio de competição progride em um ritmo contínuo – Ele explica Gianluca LaliciaE CEO e Presidente do Conselho de Administração Sistemaeventi.it Comissão organizadora – Não apenas San Rossore, mas toda a cidade de Pisa e Toscana parece estar começando de novo. Apesar das dificuldades que enfrentamos devido à epidemia, estamos prontos para receber com segurança as delegações que irão participar de todo o mundo, cientes de que este grande evento é para ele. Um resultado económico importante para o sector do turismo e hotelaria, estimado entre 8 e 10 milhões de euros.“

A cerimônia de inauguração é transmitida ao vivo pela SOCIAL WEB TV

O objetivo de todos, além de alcançar o melhor resultado esportivo, será enviar uma mensagem de esperança, resiliência, orgulho e compartilhamento dos grandes valores esportivos que estão na base do Longines FEI Endurance World Championship 2021. É justamente por por isso que o evento di San Rossore poderá contar com ele Cobertura incomparável de TV, internet e social. A primeira data será a data da cerimônia de abertura programada Quinta-feira, 20 de maio, às 21h30 No centro histórico de Pisa, sugestivo Piazza dei Cavalieri Em frente à histórica sede da Scuola Normale Superiore. O incrível evento inaugural Do Longines FEI Endurance World Championship 2021 será transmitido em Diretamente em TV Fi, Isto Yunier senta-se (Canal 220 do Sky Bouquet), Isto 50 canais, No site da Federação Italiana de Esportes Equestres molhado.Sai.Ele ElaE a No site oficial do evento www.ewc2021.com E na página do Facebook italiaendurance. Cubra os capilares uniformemente, com 15 horas ao vivo na Fei TV, também no sábado, dia 22 de maio., O grande dia do Longines FEI Endurance World Championship 2021, para levar o evento e seus campeões a todas as partes do mundo e envolver os fãs e entusiastas que não poderão participar da corrida.

Todas as atualizações Quem é o