Bottas Russell: Nenhuma mudança de corrida na Fórmula 1

Valtteri Bottas negou relatos de que ele poderia ser substituído por George Russell no meio da temporada. Embora o piloto da Mercedes esteja 37 pontos atrás do colega Lewis Hamilton, ele diz que não está preocupado com a hierarquia da equipe que está desempenhando seu papel nesta temporada. O piloto diz que está calmo e focado no novo Grande Prêmio da Espanha.

Treino Livre 2: Mercedes lidera na Espanha

Bottas Russell: Haverá uma mudança no horizonte

Bottas, que assumiu o papel de destaque na última rodada em Portugal, mas não venceu o Grande Prêmio em 2021 antes do Grande Prêmio da Espanha, foi questionado se estava distraído com a notícia de que um piloto da Williams Russell poderia substituí-lo no meio da temporada . “Não, porque eu sei que não vou substituir no meio da temporada, como uma equipe que não fazemos. Eu tenho um contrato para este ano e acho que só há uma equipe fazendo esse tipo de coisa na Fórmula 1 e nós não “, disse Bottas, referindo-se à Red Bull que trocou de piloto duas vezes no meio da temporada nos últimos seis anos. Portanto, nenhuma pressão minha e eu sei como vai ser. Sempre há excelentes pilotos, faz parte do esporte ”.

Bottas: O piloto acredita em si mesmo

O finlandês terminou em quarto na classificação, pois saiu mal em Imola em uma colisão com Russell e não marcou nenhum ponto naquela corrida. Com Lewis Hamilton liderando o campeonato, Bottas também foi questionado se ele estava preocupado com as ordens do time para jogar na Mercedes e se ele poderia ser chamado para apoiar seu companheiro de equipe na luta pelo título contra o Red Max Verstappen. Paulo. “No que se refere às ordens da equipe, não estou nem um pouco preocupado. Sei que há uma pequena lacuna agora, mas é muito cedo e não faz sentido para mim começar a pensar nisso, então não estou preocupado. ”

Bottas: A Mercedes será capaz de superar a Fórmula Um?

No resto da temporada, Bottas diz: “Ainda há 20 corridas, o que é um monte de pontos e definitivamente não vou desistir da meta deste ano. Sempre achei que o trabalho duro valeria a pena, então eu ‘ Vou continuar trabalhando duro e acreditando, e sei que os resultados virão. “Vai valer a pena.” Bottas, cujo atual contrato com a Mercedes expira no final do ano, também insistiu que não estava pensando no próximo ano ou em seu futuro na equipe.

“No começo não pensamos muito sobre o próximo ano. Como eu disse antes, minha atenção está focada no aqui e agora porque isso é tudo o que importa e geralmente traz um bom futuro. Então, eu não tenho ideia e no momento eu não me importo. Estou me concentrando “, conclui Bottas. Só neste ano e coloco todas as ideias e todas as energias que tenho nele.” Bottas pode estar cinco pontos atrás de Lando Norris na classificação, mas Bottas terminou em primeiro e três pódios nas últimas três corridas do Grande Prêmio da Espanha. Poderia ser seu ano de glória? Só descobriremos vivendo.

